Market Flash du 6 avril : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Les actions ont clôturé une autre semaine négative, chutant encore de 1 % à 1,5 % vendredi, les données du marché du travail ayant pesé sur le sentiment. Le S&P500 est en baisse de 23% depuis le début de l'année et le Stoxx50 de 29%. Ce matin, alors que le nombre de décès continue de baisser en Italie, en Espagne et en France, les futures pointent vers une hausse d'environ 3 %.

Le pétrole a quelque peu reculé après le rallye de la semaine dernière, car la réunion d'urgence de l'OPEP+ d'aujourd'hui a été reportée à jeudi en raison des tensions persistantes entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Le Brent se négocie à 33 USD le baril, tandis que le WTI est à 27 USD le baril. Selon nous, même si l'OPEP+ réduit la production de manière significative, l'effondrement actuel de la demande mondiale suggère une hausse limitée des prix à court terme.

La livre sterling a chuté lorsque le Premier ministre Johnson a été admis à l'hôpital pour des tests suite à son diagnostic positif, la GBPUSD reculant de 1,22. Le prix de l'or est resté dans une large fourchette autour de 1620 l'once et le dollar américain a continué à progresser au cours d'une semaine sans risque.

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis ont été médiocres, avec une baisse de 700 000 salaires contre une hausse de 275 000 en février, bien que l'on s'attende à ce qu'avril soit encore pire, les États-Unis étant toujours dans la phase exponentielle de l'épidémie.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté ce matin grâce à de meilleures nouvelles, après avoir reculé tout au long de la semaine dernière, car le virus continue de se propager aux États-Unis et les données publiées étaient médiocres. Ce matin, le rendement américain à 10 ans s'est établi à 0,63 %, tandis que le rendement allemand à 10 ans est resté globalement stable à -0,44 %. Les spreads de crédit se sont écartés aux États-Unis vendredi, tandis que les spreads européens restent stables. L'IG américain est à 283 pb, l'UH HY à 942 pb, l'IG européen à 240 pb et l'EU HY à 794 pb.

Nous continuons à penser qu'un pic dans les cas sera probablement nécessaire pour une reprise durable. Toutefois, les questions relatives à la reprise risquent de peser sur le sentiment également. En effet, nous ne nous attendons pas à un rebondissement en forme de V, mais plutôt en forme de U, avec seulement une remontée progressive (et non verticale). Avec des progrès échelonnés dans la lutte contre l'épidémie, des réponses échelonnées et différents niveaux de confinement, il est peu probable que nous puissions voir un "tout clair" général et une reprise de l'activité. Elle sera elle aussi échelonnée entre les régions, les pays, les États américains et les industries, ce qui laisse supposer une montée en puissance plus lente que ce qui avait été espéré au départ. Nous pensons donc qu'une forte volatilité et des risques de baisse subsisteront pendant un certain temps

Ce qu'on regarde

Nous continuons à surveiller le pic des cas dans les pays plus "avancés" dans l'épidémie pour savoir combien de temps un confinement strict sera nécessaire. Plus l'immobilisme économique dure longtemps, plus les dégâts sont importants et plus le risque de conséquences négatives est élevé.

Nous examinons comment les mesures de relance peuvent être déployées pour éviter des vagues de faillites et de défauts, et comment les défauts peuvent être clôturés si/quand ils se produisent.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviedront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

Ce document promotionnel est destiné à des Clients professionnels au sens de la directive MIF.