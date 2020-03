Market Flash du 24 mars : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Les marchés actions ont oscillé entre l'optimisme sur les dernières annonces de la Fed et la déception que le Congrès américain ait une nouvelle fois échoué à adopter son projet de loi de soutien économique. À la fin de leurs sessions, les marchés américains et européens ont chuté d'environ 3 %, revenant ainsi aux niveaux de 2016, mais les futures sont en hausse ce matin.

Dans le cadre de ses efforts pour calmer les marchés obligataires et atténuer les tensions sur la liquidité suite aux plus importantes sorties de fonds obligataires et d'ETFS jamais enregistrées, la Fed a annoncé qu'elle achèterait des quantités illimitées de Treasuries et de MBS (titres adossés à des créances hypothécaires) et qu'elle créerait un Fonds de stabilisation avec une facilité de prêt de titres adossés à des actifs à terme et une facilité de prêt sur le marché monétaire et une facilité de crédit aux entreprises sur le marché secondaire qui a la possibilité d'acheter des obligations IG et des ETF. Elle a également ajouté la possibilité d'acheter des municipaux via son programme de papier commercial et a mis en place un programme de prêts aux entreprises.

Par contre, les démocrates ont à nouveau voté contre la version républicaine du programme de soutien économique. Toutefois, ils ont suggéré leur propre version (un paquet de 2 500 milliards de dollars américains qui comprendrait des suspensions de paiement des hypothèques et des cartes de crédit/voitures) et les négociations sont en cours. Si nous pensons que ce plan de relance aidera les marchés à court terme, nous ne pensons pas qu'il sera suffisant pour une reprise durable tant que nous n'aurons pas vu les cas de virus plafonner et atteindre un pic. Pour l'instant, des risques de baisse subsistent pour les actions, car les investisseurs 'pricent' un scénario économique de plus en plus négatif.

Les rendements souverains se sont stabilisés hier grâce aux annonces et aux achats des banques centrales. Le rendement du Trésor à 10 ans s'établit à 0,82 % ce matin et celui du Bund à 10 ans à -0,37 %. Les spreads de crédit continuent toutefois de se creuser presque sans discernement, avec l'IG américain à 338 pb, l'IG européen à 250 pb, l'EY HY à 919 pb et l'US HY qui a dépassé les 1000 pb pour clôturer hier à 1100 pb.

Les prix du pétrole récupèrent une partie de la baisse d'hier dans l'espoir que les États-Unis puissent contribuer à réduire l'offre excédentaire, mais le Brent et le WTI se négocient toujours en dessous de 30 dollars le baril (le Brent à 28 et le WTI à 24).

Le Royaume-Uni a finalement annoncé le confinement du pays pendant au moins trois semaines, alors que la Chine a déclaré qu'elle assouplirait les mesures de confinement de Wuhan après plus de deux mois. Et l'Italie a annoncé moins de décès pour le deuxième jour, une mesure qui sera probablement suivie de près pour voir à quelle vitesse les mesures de confinement contribuent à réduire les cas.

Nous commencerons à voir quelques publications anticipées d'études économiques pour le mois de mars, qui montreront probablement d'immenses baisses comparé à février. Il faudra néanmoins plus de temps pour évaluer l'impact complet sur la croissance, car les mesures de confinement n'ont vraiment commencé en Europe et aux États-Unis que plus récemment.

Ce qu'on regarde

Nous continuons à surveiller les efforts de confinement et les annonces budgétaires et monétaires, qui devraient à terme contribuer à rassurer les marchés.

Nous surveillerons les cas de plafonnement et de pic dans les pays plus "avancés" dans le processus que la plupart des pays d'Europe et des États-Unis, afin de déterminer combien de temps un confinement strict sera nécessaire. Nous savons que la publication de données économiques sera abyssale quand elles commenceront à sortir, la question est de savoir combien de temps elles devront le rester. Plus cette durée sera longue, plus le risque que notre vision à moyen terme d'une reprise progressive au second semestre de l'année doive être revue à la baisse est élevé.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

