Market Flash du 23 avril : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Un répit sur les marchés pétroliers a entraîné un répit sur les marchés actions, qui ont rebondi de 1,5 % en Europe et de 2,3 % aux États-Unis après deux jours négatifs. Le prix du WTI a rebondi à 15 dollars le baril et le Brent s'est redressé à 22 dollars le baril après que le président Trump a déclaré qu'il cherchait des moyens de soutenir l'industrie américaine du schiste et les 10 millions d'emplois en jeu dans ce secteur, alors même que les stocks ont atteint leur plus haut niveau depuis trois ans. Ce matin, les futures sont au vert avant les premières demandes d'allocations chômage aux États-Unis, qui pourraient révéler 4,5 millions de nouveaux demandeurs d'emploi, les données sur le logement aux États-Unis, qui devraient montrer une forte baisse en mars, et les PMI préliminaires pour les États-Unis, la zone euro et le Royaume-Uni, qui devraient se situer dans les « 20 » en Europe et au Royaume-Uni.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté avec les actions, le rendement à 10 ans à 0,60 % ce matin après avoir atteint 0,63 % la nuit dernière et le rendement du Bund allemand à 10 ans est monté à -0,40 %. Les spreads de crédit se sont resserrés de quelques points de base sur tous les segments et les spreads italiens se sont quelque peu resserrés à 248 pb avant la réunion du Conseil européen d'aujourd'hui, où les discussions sur un éventuel fonds de relance de 2 000 milliards d'euros se poursuivent. Ce matin, la Banque centrale européenne (BCE) a déclaré qu'elle accepterait de la dette HY comme garantie pour ses prêts bancaires, visant à soulager les craintes qu'un potentiel déclassement de l'Italie et d'autres pays mette en péril le soutien de la BCE à leur égard.

Les bénéfices nous ont donné un aperçu des soins de santé, du luxe, de la bière et plus en Europe. Roche a dépassé les prévisions et confirmé ses perspectives pour 2020, Volvo a dépassé ses estimations de ventes pour le premier trimestre, Heineken et Pernod Ricard ont déçu et le propriétaire de Gucci, Kering, a manqué des estimations, bien que la baisse des ventes ait été plus importante que pour son concurrent LVMH. Suivant une tendance désormais familière aux banques, Crédit Suisse a annoncé ce matin des provisions pour créances douteuses plus de deux fois supérieures aux attentes du consensus, alors même que ses revenus de trading ont augmenté en raison d'une plus grande volatilité.

Malgré le récent repli des marchés, nous continuons de penser que les niveaux et les valorisations actuels (aux niveaux de février) sous-estiment encore les risques à venir - que ce soit en termes d'impact de la crise sur la croissance et les bénéfices, de l'échelonnement et de la progressivité de la reprise, du risque d'une seconde vague de contagion avec le dé-confinement et des pertes d'emplois plus permanentes si nous voyons davantage de faillites. En bref, nous ne nous attendons pas à une transition sans heurts vers « l'après-corona » et nous pensons donc que des risques baissiers subsistent.

Ce qu'on regarde

Nous surveillons les annonces de réouverture progressive pour voir comment elles se déroulent dans les différentes régions, pays et industries, car la reprise ne peut pas être simplement « enclenchée ». Nous cherchons à voir si les cas restent contenus avec des mesures de confinement plus souples pour voir si le chemin sera linéaire.

Nous examinons comment les mesures de relance peuvent être déployées pour éviter des vagues de faillites et de défauts, et comment les défauts peuvent être clôturés si/quand ils se produisent. En effet, il est encore trop tôt pour dire si ces mesures seront suffisantes pour éviter les conséquences les plus négatives de l'épidémie, bien que la Fed en particulier fasse tout ce qui est en son pouvoir - et même au-delà - pour limiter ces risques.

Nous examinerons de près les estimations des bénéfices à mesure qu'elles seront révisées à la baisse. Il se peut que les marchés ne tiennent actuellement pas suffisamment compte de l'ajustement, d'autant plus que les valorisations ne seraient pas aussi attrayantes avec un « E » beaucoup plus bas.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

