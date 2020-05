Market Flash du 20 mai : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Lundi, les marchés actions ont connu l'une de leurs plus fortes journées depuis mars, avec une hausse de 5 % du Stoxx50, mais les marchés américains et européens ont reculé hier, avec une baisse de 1 % du S&P500 et de 0,3 % du Stoxx50. Les nouvelles encourageantes concernant les progrès vers un vaccin et la proposition de fonds de relance franco-allemand ont stimulé le sentiment lundi, mais celui-ci s'est estompé hier, car les doutes se sont installés quant à la nature précoce des tests du vaccin, et les futures sont mitigés ce matin.

L'Allemagne et la France ont présenté une proposition de fonds de relance de 500 milliards d'euros qui inclurait de la dette émise par la Commission européenne (mais pas des « coronabonds ») et des subventions aux pays les plus touchés par le virus. Bien qu'il s'agisse encore d'une proposition, et avec un certain recul de l'Autriche et des Pays-Bas déjà sur des subventions plutôt que des prêts, c'est un pas important vers plus de coordination et d'intégration fiscale en Europe, et il a de grandes chances d'avancer sous une forme ou une autre puisque l'Allemagne le soutient. Les spreads de la dette italienne par rapport à l'Allemagne se sont resserrés de 25 points de base.

Les rendements souverains ont augmenté lundi mais se sont stabilisés depuis, avec le rendement du Trésor à 10 ans à 0,69% et le rendement du Bund à 10 ans à -0,46%. Les spreads de crédit se sont resserrés, plus aux États-Unis qu'en Europe, la Réserve fédérale ayant commencé à acheter des titres américains. Les spreads IG américains ont baissé de 15 pb, le HY américain de 45 pb, tandis que les spreads IG européen se sont resserrés de 4 pb et HY de 25 pb.

Les données économiques ont été peu publiées. L'indice américain du logement NAHB s'est redressé en mai, alors même que les mises en chantier et les permis de construire ont fortement chuté en avril. L'indice ZEW allemand a montré une amélioration en mai, alors que les plans de réouverture renforcent la confiance, avec un rebond de la composante « attentes » - la composante « situation actuelle » a encore baissé. Le PIB japonais a chuté de "seulement" 0,9 % au premier trimestre en glissement trimestriel, mais étant donné que l'économie japonaise s'était déjà fortement contractée au quatrième trimestre 2019 suite à la hausse de la TVA, il n'est pas surprenant d'avoir constaté une certaine résilience au premier trimestre. Cependant, le deuxième trimestre sera probablement pire, comme partout ailleurs. Et les resultats de Walmart ont dépassé les attentes.

Les investisseurs restent coincés entre de meilleures nouvelles sur le virus et la relance, d'une part, et les bénéfices et la réalité économique, d'autre part. Le sentiment est devenu plus fragile ce mois-ci par rapport à l'optimisme d'avril. Compte tenu de la force du rebond jusqu'à présent et du fait que les prévisions d'une seconde baisse font consensus, nous pourrions ne pas tester à nouveau les plus bas. Néanmoins, le risque de déception demeure et nous choisissons de rester prudents.

Ce qu'on regarde

Nous surveillons les plans de réouverture dans les différentes régions, pays et industries, car la reprise ne peut pas être simplement « enclenchée ». Nous cherchons à voir si les décès restent contenus avec des mesures de confinement plus souples pour voir si le chemin sera linéaire. Nous cherchons également à savoir si les récentes nouvelles encourageantes sur les traitements se concrétisent.

Nous examinons comment les mesures de relance sont déployées pour éviter des vagues de faillites et de défauts, et comment les défauts peuvent être clôturés si/quand ils se produisent. En effet, il est encore trop tôt pour dire si ces mesures seront suffisantes pour éviter les conséquences les plus négatives de l'épidémie, bien que la Fed en particulier fasse tout ce qui est en son pouvoir - et même au-delà - pour limiter ces risques..

Nous examinerons de près les estimations des bénéfices à mesure qu'elles seront révisées à la baisse. Il se peut que les marchés ne tiennent actuellement pas suffisamment compte de l'ajustement, d'autant plus que les valorisations ne seraient pas aussi attrayantes avec un « E » beaucoup plus bas.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

