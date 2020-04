Market Flash du 1er avril : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Les marchés actions ont connu une nouvelle journée négative, clôturant leur pire trimestre depuis 2008. Le S&P500 a chuté de 1,6 % tandis que le Stoxx50 a réussi à gagner 0,7 %, mais a tout de même terminé le trimestre en forte baisse. Ce matin, les futures sont toujours au rouge, le président Trump ayant mis en garde contre quelques semaines douloureuses et les investisseurs se rendant compte que les mesures de confinement ne sont pas près de prendre fin, même si les cas semblent atteindre un sommet en Italie.

Les rendements américains ont baissé tout au long de la journée, le rendement du Trésor américain à 10 ans étant tombé à 0,62 %, tandis que le Bund allemand à 10 ans a augmenté de quelques points de base pour atteindre -0,47 %. Les spreads de crédit se sont encore resserrés, le spread de l'IG américain tombant à 272 pb, le HY américain à 880 pb, l'IG européen à 241 pb et le HY européen à 796 pb. Les marchés de financement montrent également des signes de détente, la politique de la Fed atténuant certaines tensions dans ce domaine.

Le prix du Brent a bondi à 25 dollars le baril ce matin dans l'espoir de voir un effort de soutien des prix, mais le WTI est resté stable à 20 dollars le baril. L'or se redresse après une forte baisse à la fin de la session d'hier, se négociant à 1587 USD l'once. Le dollar américain a été soutenu cette semaine, après la chute de la semaine dernière par rapport aux récents sommets. Hier, pour éviter un resserrement du dollar, la Fed a annoncé encore une nouvelle mesure, une facilité temporaire de repo qui permettra aux banques centrales étrangères d'échanger tout titre du Trésor contre des espèces.

Alors que nous entrons dans le deuxième trimestre, des questions subsistent quant au temps qu'il faudra pour contenir l'épidémie, et donc quant au temps que ces mesures strictes qui arrêtent l'activité économique dureront. Nous savons que les données économiques publiées sont très médiocres et le resteront pendant un certain temps. À notre avis, la question principale n'est pas de savoir à quel point elles sont mauvaises, mais combien de temps elles le resteront. En outre, la question de savoir à quoi ressemblera la reprise, quand nous pourrons la démarrer, risque également de peser sur le sentiment. En effet, nous ne nous attendons pas à un rebond en V, mais plutôt à une forme en U, et avec seulement une montée progressive. Nous pensons donc qu'il subsiste une forte volatilité et des risques de baisse.

Ce qu'on regarde

Nous continuons à surveiller les efforts de confinement et les annonces budgétaires et monétaires, qui devraient à terme contribuer à rassurer les marchés.

Nous surveillerons les cas de plafonnement et de pic dans les pays plus "avancés" dans le processus que la plupart des pays d'Europe et des États-Unis, afin de déterminer combien de temps un confinement strict sera nécessaire. Nous savons que la publication de données économiques sera abyssale quand elles commenceront à sortir, la question est de savoir combien de temps elles devront le rester. Plus cette durée sera longue, plus le risque que notre vision à moyen terme d'une reprise progressive au second semestre de l'année doive être revue à la baisse est élevé.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

Les analyses et les opinions mentionnées ci-dessus représentent le point de vue de l'auteur. Elles sont susceptibles d'évoluer. Elles ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document promotionnel est destiné à des Clients professionnels au sens de la directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Natixis Investment Managers International.