Market Flash du 15 avril : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Les marchés boursiers américains ont ajouté 3 % supplémentaires à leur récente reprise, dans un contexte de résultats mitigés, tandis que les marchés européens ont clôturé dans le vert, mais à moins de 1 %. Ce matin, les futures sont en baisse d'environ 1 %, alors que les investisseurs évaluent les nouvelles annonces de bénéfices, les plans des gouvernements pour la « réouverture » de leurs économies et les résultats des ventes au détail américaines pour le mois de mars, qui ont probablement coulé.

Les rendements souverains continuent de bien se comporter, le rendement du Trésor américain à 10 ans se situant à 0,72 % et le rendement du Bund allemand à 10 ans à -0,37 %. Les spreads italiens restent également relativement stables autour de 200 pb, s'écartant hier à 216 pb. Les spreads de crédit continuent de se resserrer (10 pb supplémentaires pour l'IG et 30 pb pour le HY) grâce au soutien des banques centrales et les tensions sur le marché du financement s'atténuent progressivement.

Les prix du pétrole se sont stabilisés ce matin après la chute d'hier, avec le Brent à 29 dollars le baril et le WTI à 20 dollars le baril. Comme le montre la réaction modérée du marché, les prix du pétrole devraient rester plafonnés car l'effondrement de la demande dépasse les réductions de production annoncées. L'or reste bien coté, passant à 1740 USD l'once avant de se replier à 1726 USD l'once et le dollar américain a reculé hier avant de se redresser ce matin.

Les résultats des bénéfices ont été mitigés, les premières banques américaines (JP Morgan et Wells Fargo) ayant souligné l'ampleur de l'impact qu'elles attendaient et les montants qu'elles mettaient de côté pour les mauvaises créances, tandis que Johnson & Johnson s'en est mieux sorti. Aujourd'hui, d'autres banques américaines annoncent leurs résultats (Goldman Sachs, BoA et Citigroup), ce qui devrait peindre une image tout aussi sombre.

À notre avis, les marchés sous-estiment actuellement l'impact de l'arrêt complet de l'activité sur les bénéfices, et en particulier la lenteur de leur reprise. En conséquence, les valorisations pourraient ne pas être aussi bon marché qu'elles le paraissent, surtout après les récents mouvements du marché.

Les mesures de confinement devant durer jusqu'en mai et ne s'atténuer que progressivement par la suite, il faudra un certain temps avant que nous puissions « reprendre les affaires ». La reprise de l'activité sera donc plus lente et échelonnée entre les pays, les régions et les secteurs, mais aussi à l'intérieur d'un pays. Nous pensons que les risques pour la croissance et les bénéfices demeurent. Nous restons donc prudents sur les marchés, car des risques de baisse subsistent.

Ce qu'on regarde

Nous continuons à surveiller le pic des cas dans les pays plus « avancés » dans l'épidémie pour savoir combien de temps un confinement strict sera nécessaire. Plus l'immobilisme économique dure longtemps, plus les dégâts sont importants et plus le risque de conséquences négatives est élevé.

Nous examinons comment les mesures de relance peuvent être déployées pour éviter des vagues de faillites et de défauts, et comment les défauts peuvent être clôturés si/quand ils se produisent. En effet, il est encore trop tôt pour dire si ces mesures seront suffisantes pour éviter les conséquences les plus négatives de l'épidémie, bien que la Fed en particulier fasse tout ce qui est en son pouvoir - et même au-delà - pour limiter ces risques..

Nous examinerons de près les estimations des bénéfices à mesure qu'elles seront révisées à la baisse. Il se peut que les marchés ne tiennent actuellement pas suffisamment compte de l'ajustement, d'autant plus que les valorisations ne seraient pas aussi attrayantes avec un « E » beaucoup plus bas.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

Les analyses et les opinions mentionnées ci-dessus représentent le point de vue de l'auteur. Elles sont susceptibles d'évoluer. Elles ne sauraient être interprétées comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document promotionnel est destiné à des Clients professionnels au sens de la directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Natixis Investment Managers International.