Market Flash du 14 mai : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Les marchés actions ont reculé ces derniers jours, le sentiment s'étant affaibli en raison des craintes d'une deuxième vague et d'un éventuel ralentissement des plans de réouverture. Les tensions ravivées entre les États-Unis et la Chine ont ajouté aux inquiétudes des marchés. Hier, le S&P500 était en baisse de 1,75 % et le Stoxx50 de 2,55 %. Ce matin, les actions asiatiques sont en baisse et les futures sont toujours dans le rouge.

Les rendements souverains ont chuté, le rendement du Trésor à 10 ans s'élevant à 0,62 % et celui du Bund à 10 ans à -0,54 %. Les spreads de crédit sont restés globalement stables, bien que les spreads HY américains se soient écartés à 735 pb alors même que les prix du pétrole se sont stabilisés. Le WTI est à 25 USD le baril, tandis que le Brent est à 29 USD le baril.

Les discussions sur la relance se poursuivent, la Commission européenne progressant dans la mise en place de son « ambitieux » fonds de relance. Aux États-Unis, le Congrès discute de la phase 4. Cette semaine, la Réserve fédérale a lancé son programme d'achat d'obligations corporate, alors même que M. Powell et un certain nombre d'autres présidents de la Fed ont repoussé les attentes croissantes du marché concernant des taux négatifs. En effet, le marché à terme des fonds de la Fed pointe vers des taux négatifs d'ici décembre, mais nous pensons qu'il y a d'autres outils que la Fed préférerait utiliser et nous ne nous attendons pas à des taux négatifs pour le moment.

Les données économiques publiées restent médiocres, le PIB du Royaume-Uni au premier trimestre ayant baissé de 2 % par rapport au trimestre précédent. L'inflation et l'inflation cœur aux États-Unis ont toutes deux diminué le mois dernier, en raison d'une demande plus faible et de la baisse des prix du pétrole. La production industrielle européenne a chuté de 11 % en mars, ce qui est meilleur que prévu. Les demandes initiales et continues de prestations de chômage d'aujourd'hui seront à nouveau sous les feux de la rampe, avec 2,5 millions de nouveaux demandeurs et plus de 25 millions de demandeurs continus attendus.

La publication des résultats continue sur la même voie, avec la chute du bénéfice net de Marriott et l'arrêt des rachats d'actions et la suspension du dividende ; Under Armour a enregistré une perte pire que prévu au premier trimestre ; les bénéfices de Simon Properties ont chuté de 20 % ; Toyota a vu son bénéfice net chuter de 86 % alors que Honda a enregistré une perte nette ; les revenus de Cisco ont diminué par rapport à l'année précédente et Tencent a dépassé les attentes avec des revenus en hausse de 26 %.

Le sentiment reste coincé entre de meilleures nouvelles sur le virus et la relance et la détérioration continue de l'économie et des bénéfices. Nous pensons toujours que les marchés sont peut-être devenus trop optimistes par rapport à la réalité actuelle, et nous nous attendons à une nouvelle hausse de la volatilité à un moment donné. Cependant, étant donné la force du rebond jusqu'à présent et le fait que les attentes d'une seconde baisse font consensus, nous ne pouvons pas tester à nouveau les creux. Néanmoins, le risque de déception demeure et nous choisissons de rester prudents.

Ce qu'on regarde

Nous surveillons les plans de réouverture dans les différentes régions, pays et industries, car la reprise ne peut pas être simplement « enclenchée ». Nous cherchons à voir si les décès restent contenus avec des mesures de confinement plus souples pour voir si le chemin sera linéaire. Nous cherchons également à savoir si les récentes nouvelles encourageantes sur les traitements se concrétisent.

Nous examinons comment les mesures de relance sont déployées pour éviter des vagues de faillites et de défauts, et comment les défauts peuvent être clôturés si/quand ils se produisent. En effet, il est encore trop tôt pour dire si ces mesures seront suffisantes pour éviter les conséquences les plus négatives de l'épidémie, bien que la Fed en particulier fasse tout ce qui est en son pouvoir - et même au-delà - pour limiter ces risques..

Nous examinerons de près les estimations des bénéfices à mesure qu'elles seront révisées à la baisse. Il se peut que les marchés ne tiennent actuellement pas suffisamment compte de l'ajustement, d'autant plus que les valorisations ne seraient pas aussi attrayantes avec un « E » beaucoup plus bas.

Nous surveillons les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives prises par les banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, nous pensons que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

