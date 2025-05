Mark Zuckerberg assure que Meta AI a un milliard d'utilisateurs

( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a déclaré mercredi que Meta AI comptait désormais un milliard d'utilisateurs se servant de l'assistant d'intelligence artificielle (IA) au moins une fois par mois, en pleine course à l'adoption la plus large possible de ces nouveaux outils.

"Sur l'ensemble de nos applications, près d'un milliard d'usagers actifs mensuels utilisent Meta AI", avait-il déjà écrit sur Facebook fin avril.

Il a répété cette affirmation mercredi lors de l'Assemblée générale du géant des réseaux sociaux, peu après de nombreuses annonces emphatiques de la part de ses concurrents, Google en tête.

Le service "AI Overviews", qui répond aux requêtes sur le moteur de recherche avec des réponses rédigées par l'IA, "compte plus d'1,5 milliard d'utilisateurs", a indiqué la semaine dernière Sundar Pichai, patron de Google.

"Cela signifie que Google met l'IA générative à la portée de plus de personnes que tout autre produit dans le monde", a-t-il souligné.

Face au succès de ChatGPT, l'assistant IA lancé par OpenAI fin 2022, les géants de la tech ont investi des dizaines de milliards de dollars pour proposer leurs propres concurrents.

Meta a intégré Meta AI à ses différents services, dans l'espoir qu'il devienne l'assistant IA le plus utilisé au monde.

En décembre 2024, 3,35 milliards de personnes dans le monde se connectaient tous les jours sur au moins une des plateformes de Meta.

Sur WhatsApp et sur Instagram, l'assistant IA se manifeste très facilement, sans le chercher spécifiquement, simplement en faisant une recherche.

Meta a en outre lancé il y a un mois Meta AI en tant qu'application séparée.

Sundar Pichai a déclaré la semaine dernière que Gemini, l'assistant IA de Google, a 400 millions d'utilisateurs actifs mensuels. En février, OpenAI comptait de son côté 400 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires.

Les trois principaux acteurs de l'IA générative pour les consommateurs espèrent tous s'imposer comme incontournables.

"Je pense que nous aurons bientôt tous une IA avec laquelle nous parlerons tout au long de la journée - sur nos téléphones, et éventuellement via des lunettes connectées - et je pense que ce sera l'un des services les plus importants et les plus précieux qui aient jamais été créés", avait assuré Mark Zuckerberg fin avril.

Les trois entreprises ajoutent rapidement des fonctions qui transforment leurs assistants IA en "agents IA", capables d'effectuer des tâches en ligne pour les utilisateurs, de la recherche d'informations au shopping.

Pour les rendre indispensables, ils sont aussi de plus en plus personnalisables, avec la possibilité de donner accès à ses comptes Facebook ou Instagram ou ses emails, par exemple.