Maris sur le point de rompre avec son associé Messier - sources

LONDRES, 5 septembre (Reuters) - Le banquier français vedette Erik Maris est sur le point de quitter la banque d'affaires française Messier Maris & Associés après une lutte de pouvoir avec son partenaire Jean-Marie Messier, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Erik Maris, âgé de 56 ans, a décidé de quitter la firme qu'il a co-fondée en 2010 avec Jean-Marie Messier, ancien président de Vivendi, ont dit les sources. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Maris. Son départ intervient après que la banque d'investissement italienne Mediobanca MDBI.MI a racheté l'an dernier 66% du capital de Messier Maris & Associés afin de renforcer sa présence à l'étranger. D'après les sources, Erik Maris n'a pas encore remis sa démission à Mediobanca et formalisé sa décision. Mediobanca a décliné une demande de commentaire. Erik Maris entend quitter la firme après des désaccords avec Jean-Marie Messier sur la stratégie et le management, ne se voyant plus d'avenir dans le groupe, ont dit les sources. Le duo a fait de Messier Maris & Associés la banque d'affaires la plus prospère de France, donnant des conseils sur plus de 200 transactions parmi lesquelles la récente offre de Veolia VIE.PA pour Suez SEVI.PA . Ancien de Morgan Stanley et de Lazard, où il a passé près de deux décennies, Erik Maris est un banquier réputé en France. Il a récemment représenté Peugeot PEUP.PA dans le cadre de la fusion du constructeur automobile français avec Fiat Chrysler. (Pamela Barbaglia; version française Jean Terzian)

Valeurs associées MEDIOBANCA MIL 0.00% SUEZ Euronext Paris +1.65% PEUGEOT Euronext Paris +4.27% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -2.32%