Marie Luchet quitte les PRI

(NEWSManagers.com) - La directrice pour l'Europe continentale des Principles for Responsible Investment (PRI), Marie Luchet, vient de rejoindre le consultant américain ACA, spécialisé dans l'ESG pour les services financiers, comme managing director du conseil ESG pour l'Europe.

Marie Luchet a travaillé pour les PRI pendant près de six ans, originellement comme responsable France et Europe du Sud. Auparavant, elle a dirigé le département d'investissement responsable et d'intégration ESG chez Ecofi (2010-2016), et comme analyste senior ESG chez CM-CIC Market Solutions (2006-2008). Elle a commencé sa carrière dans le droit environnemental chez PSA Peugeot Citroën.