Reuters • 14/10/2020 à 09:43









MARIE BRIZARD VA CÉDER AUX GRANDS VINS JC BOISSET SA FILIALE MONCIGALE PARIS (Reuters) - Le groupe Marie Brizard Wine & Spirits annonce mercredi avoir signé avec les Grands Vins JC Boisset une promesse unilatérale d'achat de 100% des actions de la société Moncigale. La finalisation de cette opération devrait intervenir entre le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 après l'information-consultation des salariés et sous réserve de l'approbation des autorités françaises de la concurrence, précise Marie Brizard dans un communiqué. Face à la baisse de consommation du vin en France, Moncigale connaît depuis plusieurs années un repli de son chiffre d'affaires (- 15% en 2019 à 72,2 M€), note Marie Brizard, qui ajoute que son positionnement majoritairement axé sur les spiritueux ne permet pas de créer les synergies nécessaires à la croissance de Moncigale au sein du groupe. "Fort de ce constat et dans le cadre de son plan stratégique visant à revoir ses activités", le groupe de spiritueux a estimé que le choix de Boisset "s'imposait" pour offrir à Moncigale "les meilleurs perspectives pour toutes les parties". (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées MARIE BRIZARD Euronext Paris +4.26%