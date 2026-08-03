Mariana Minerals lève 310 millions de dollars pour développer ses projets liés aux minéraux stratégiques aux États-Unis

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Mariana Minerals a annoncé lundi avoir levé 310 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série B, ce qui lui permettra de disposer des capitaux nécessaires pour accélérer la production de minéraux stratégiques aux États-Unis.

La société spécialisée dans les minéraux stratégiques a précisé que ce financement soutiendra le développement de son portefeuille de projets, notamment son projet phare Copper One, dans le sud-est de l’Utah, et Lithium One, dans l’est du Texas.

Voici quelques détails

* Cela porte à environ 400 millions de dollars le montant total des capitaux levés à ce jour par la société mère et pour ses projets.

* Mariana a déclaré que cet investissement lui permettait de progresser vers son objectif de développer 10 projets à échelle commerciale au cours de la prochaine décennie, dans le but de renforcer l’approvisionnement américain en minéraux critiques.

* La demande en minéraux critiques a fortement augmenté, sous l’impulsion des véhicules électriques, des énergies renouvelables et d’autres technologies qui reposent sur ces métaux.

* Mariana conçoit, construit et exploite des mines et des raffineries à l’aide de sa plateforme propriétaire MarianaOS.