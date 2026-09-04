Maria Bartiromo quitte Fox News Media

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les propos du porte-parole de Fox au paragraphe 2)

par Jasper Ward

Fox News Media a annoncé jeudi qu'elle se séparait de sa présentatrice économique de longue date, Maria Bartiromo, après plus d'une décennie au sein de la chaîne.

La chaîne n’a donné aucune raison précise pour ce départ, qui, selon elle, prend effet immédiatement. Un porte-parole de Fox News a qualifié cette décision de "décision commerciale".

"Nous remercions Maria pour son travail au cours des 12 ans et demi écoulés et lui souhaitons bonne chance pour cette nouvelle étape de sa vie", a déclaré Fox News Media dans un communiqué.

Maria Bartiromo a animé son dernier journal le 9 août. Elle n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Maria Bartiromo animait une émission matinale quotidienne, "Mornings with Maria", sur Fox Business, ainsi qu’une émission du vendredi soir, "Maria Bartiromo’s Wall Street", et une émission du dimanche matin, "Sunday Morning Futures".

Elle a obtenu l’une des premières interviews médiatiques du président américain Donald Trump après son départ de la Maison Blanche en 2021.

Son départ soudain fait suite à celui de Karoline Leavitt , qui a quitté le poste de porte-parole de la Maison Blanche le mois dernier. Toutefois, le vice-président JD Vance, interrogé jeudi sur la possibilité que Mme Bartiromo devienne la prochaine porte-parole, a répondu aux journalistes: "Non, je ne pense pas."

"Je viens littéralement de voir la nouvelle en sortant", a déclaré Vance dans la salle de presse de la Maison Blanche. "J’adore Maria. Je pense que c’est une personne extraordinaire, dotée d’un talent incroyable. Je ne m’implique pas dans les drames personnels des chaînes de télévision."

Maria Bartiromo a rejoint Fox News en 2013 après avoir passé deux décennies chez son concurrent CNBC, où elle était devenue la première journaliste à assurer quotidiennement des reportages en direct depuis le parquet de la Bourse de New York.

Elle figurait parmi les présentateurs de Fox cités dans un procès en diffamation suite à la diffusion par la chaîne d’allégations mensongères selon lesquelles des entreprises spécialisées dans les technologies de vote auraient contribué à truquer l’élection présidentielle américaine de 2020, remportée par le démocrate Joe Biden.

Fox a accepté en 2023 de verser à Dominion Voting Systems 787,5 millions de dollars pour régler l’un des procès, tandis que l’affaire distincte intentée par Smartmatic contre la chaîne est toujours en cours.