MARE NOSTRUM : Résultats semestriels 2025

Grenoble, le 29 octobre 2025 – 18h30 - Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, clôture ce 1er semestre 2025 avec un niveau d’activité solide de 57,3 M€ sur son nouveau périmètre de consolidation plus resserré. A périmètre comparable , l’activité semestrielle progresse légèrement par rapport au 1er semestre 2024 (+1,4%).



Sur la période, Mare Nostrum a lancé sa nouvelle politique de marques, visant à renforcer la compréhension, la visibilité et la notoriété du Groupe , tout en favorisant les économies d’échelle. Cette nouvelle stratégie de marques s’est notamment matérialisée par le regroupement des activités d’intérim sous la marque Tridentt Travail Temporaire.



Dans la continuité de l’exercice 2024, le Groupe a poursuivi l’optimisation de ses charges opérationnelles permettant aux achats consommés et autres charges externes de baisser de 11% sur ce 1er semestre 2025 pour s’établir à 15,6 M€ contre 17,5 M€ l’an passé. Elles bénéficient notamment de la réduction du parc immobilier qui a permis d’abaisser de 40% les loyers du Groupe sur la période. De même, les charges de personnel diminuent de 21% pour s’inscrire à 40,9 M€ à fin juin 2025 contre 52 M€ au S1 2024.