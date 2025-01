MARE NOSTRUM : Renforcement de la division Travail Temporaire - Nomination d’une Directrice Grands comptes

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, renforce sa division dédiée à l’accompagnement des entreprises en travail temporaire avec la nomination de Marion Sauvanaud en tant que Directrice Grands-comptes au niveau national pour développer les relations clients, assurer le suivi des contrats et piloter la performance commerciale de cette branche.



Confiance renouvelée des clients Grands-comptes



Cette division accompagne depuis plus de 20 ans les grands groupes sur l’ensemble du territoire national dans leurs besoins RH dans différents secteurs (BTP, transport, industrie,…). A ce jour, Mare Nostrum compte 25 accords-cadres actifs (nationaux et régionaux) auprès de grands comptes et ETI de renom. Après le renouvellement cet été d’un contrat cadre avec un acteur majeur du BTP, pour l’accompagner en Travail Temporaire notamment sur des travaux de génie civil dans le domaine du nucléaire , le Groupe vient de signer un nouveau renouvellement de contrat cadre avec Eiffage Route afin de lui fournir des experts métiers complémentaires pour le soutenir dans la mise en œuvre des projets routiers en cours.