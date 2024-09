MARE NOSTRUM renforce sa division recrutement Neptune RH

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce la nomination d’Ingrid Boulanger en qualité de Directrice Commerciale du réseau Neptune RH, spécialisé dans le recrutement. Elle a pour mission de piloter l’activité des cabinets de recrutement, d’assurer le développement commercial de la marque ainsi que l’animation du réseau.



Ce nouveau talent commercial va permettre au groupe Mare Nostrum de structurer et dynamiser le réseau de sa division Recrutement en favorisant notamment les synergies entre les cabinets. A cette fin et dans le cadre de sa réorganisation, le Groupe va concentrer ses bureaux de recrutement sur les régions Provence-Alpes-Côte-D’azur (84 et 13), Auvergne-Rhône-Alpes (38,42,63 et 69) et Ile-de-France (75 et 77). Cette colonne vertébrale offrira à la division Recrutement du Groupe plus d’agilité et lui permettra d’adresser l’ensemble de sa base nationale de candidats et de clients, en optimisant, par la même occasion, les ressources et les charges.