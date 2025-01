Mare Nostrum : Point d’étape sur la procédure - Prolongation exceptionnelle de la période d’observation

Le Groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, poursuit sa restructuration sous la protection du Tribunal de commerce de Grenoble en vue de l’adoption prochaine de son plan de continuation au niveau de la holding et ses filiales en procédure. A cet effet, le Groupe confirme la prorogation de sa période d’observation, par jugement du 21 janvier 2025, pour une troisième période de 6 mois jusqu’au 21 juillet 2025. Cette décision démontre la confiance des organes de la procédure et du Tribunal dans la capacité du Groupe à poursuivre ses activités et sa réorganisation afin de retrouver sa pleine efficience opérationnelle.





Projet de plan de continuation





La nouvelle période de 6 mois qui s’ouvre tend à permettre au Groupe de finaliser ses projets de plan de continuation, qui ont fait l’objet d’un premier dépôt (non définitif) auprès du Tribunal de commerce de Grenoble. Ces derniers seront soumis aux votes des créanciers (consultations avec classes de parties affectées au niveau de la holding et consultations individuelles au niveau des filiales) avant son examen par le Tribunal au cours du 1er semestre 2025.