MARE NOSTRUM : Nouvelle organisation et nouvel élan pour un développement axé sur la performance

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, ouvre un nouveau chapitre de son histoire en s’appuyant sur une organisation remodelée et conçue pour renforcer sa performance, consolider ses positions et augmenter l’efficacité de son modèle.



« La réorganisation que nous avons engagée ouvre un nouveau cycle pour Mare Nostrum. Nous avons simplifié notre organisation, clarifié notre modèle et établi des priorités opérationnelles structurées pour restaurer durablement notre performance. Cette nouvelle saison s’inscrit dans cette logique avec un cadre plus rigoureux, une exécution plus fluide et un développement recentré sur nos fondamentaux. Nous sommes tous mobilisés pour remettre le Groupe sur une trajectoire solide et maitrisée» a déclaré Nicolas Cuynat, PDG de Mare Nostrum.