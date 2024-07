MARE NOSTRUM : L’Agence Unique s’adjuge 8 nouveaux marchés dans le domaine de la médiation culturelle

L’Agence Unique, filiale du groupe Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a récemment remporté de nouveaux appels d’offres de médiations culturelles, comme évoqué dans les avancées de ce premier semestre 2024 .



Forte de ses partenariats renouvelés avec le Muséum de Bordeaux et le Capc – Musée d’Art Contemporain de Bordeaux, l’Agence Unique s’est de nouveau illustrée en remportant quatre appels d’offres de médiations culturelles, proposées par la ville de Bordeaux. Depuis ce début d’année, l’Agence Unique met son expertise métier au service du Musée d’Aquitaine, du Musée des Arts Décoratifs et du Design, ainsi qu’auprès du Jardin Botanique de Bordeaux.



Sa connaissance des enjeux du milieu culturel girondin l’a également conduite à accompagner d’autres établissements. En témoignent les récentes collaborations avec le Lieu Inspiré, le Musée Mer Marine, ou encore la MÉCA (Maison de l’Économie créative et de la culture en Aquitaine). En outre, pour capter de nouveaux marchés, l’Agence Unique intervient depuis peu au sein de la société Somfy France, pour des activités de découverte du site industriel.