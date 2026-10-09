Marchés US : SpaceX, Humana, Delta Air Lines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, les cours du pétrole ayant reculé grâce à l'apaisement des inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, même si les valeurs des télécommunications sont restées sous pression après que l'acquisition de fréquences par SpaceX a suscité des inquiétudes en matière de concurrence dans l'ensemble du secteur. .N

** T-Mobile US Inc TMUS.O :

BUZZ - Les valeurs européennes des télécommunications reculent après l'accord de SpaceX sur les fréquences

nL6N45V0EH

** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :

BUZZ - En hausse après l'accord visant à acquérir un portefeuille national de fréquences en bande basse nL4N45V0KP

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - En hausse grâce à de meilleures notations pour son programme Medicare Advantage [nL4N45V0LU

** Definium Therapeutics Inc DFTX.O :

BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a attribué une note "surpondérer" à son traitement à base de LSD nL4N45V0NH

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

BUZZ - TD Cowen abaisse l'objectif de cours d'UnitedHealth avant la publication des résultats du troisième trimestre

nL4N45V0OU

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les valeurs aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement grâce à un dollar américain en baisse nL4N45V0PG

** Delta Air Lines Inc DAL.N :

BUZZ - Le titre recule après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices annuels nL4N45V0RA

** Apple Inc AAPL.O :

BUZZ - Le titre recule suite à des informations faisant état d'une réduction de la production d'iPhone nL4N45V0SB

** Crescent Energy Company CRGY.N :

BUZZ - Chute après une levée de fonds de 1 milliard de dollars pour l'acquisition de Devon nL6N45V0J4