Marchés US : SpaceX, Humana, Delta Air Lines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information "The Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé vendredi, les cours du pétrole ayant reculé grâce à l'apaisement des inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, même si les valeurs des télécommunications sont restées sous pression après que l'acquisition de fréquences par SpaceX a suscité des inquiétudes en matière de concurrence dans l'ensemble du secteur. .N
** T-Mobile US Inc TMUS.O :
BUZZ - Les valeurs européennes des télécommunications reculent après l'accord de SpaceX sur les fréquences
nL6N45V0EH
** Space Exploration Technologies Corp SPCX.O :
BUZZ - En hausse après l'accord visant à acquérir un portefeuille national de fréquences en bande basse nL4N45V0KP
** Humana Inc HUM.N :
BUZZ - En hausse grâce à de meilleures notations pour son programme Medicare Advantage [nL4N45V0LU
** Definium Therapeutics Inc DFTX.O :
BUZZ - En hausse après que J.P. Morgan a attribué une note "surpondérer" à son traitement à base de LSD nL4N45V0NH
** UnitedHealth Group Inc UNH.N :
BUZZ - TD Cowen abaisse l'objectif de cours d'UnitedHealth avant la publication des résultats du troisième trimestre
nL4N45V0OU
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
BUZZ - Les valeurs aurifères progressent alors que les cours de l'or remontent légèrement grâce à un dollar américain en baisse nL4N45V0PG
** Delta Air Lines Inc DAL.N :
BUZZ - Le titre recule après la révision à la baisse des prévisions de bénéfices annuels nL4N45V0RA
** Apple Inc AAPL.O :
BUZZ - Le titre recule suite à des informations faisant état d'une réduction de la production d'iPhone nL4N45V0SB
** Crescent Energy Company CRGY.N :
BUZZ - Chute après une levée de fonds de 1 milliard de dollars pour l'acquisition de Devon nL6N45V0J4
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