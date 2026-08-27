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Marchés US : Nvidia, Salesforce, Nebius, CrowdStrike, Veeva Systems
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 13:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme liés à l'indice Nasdaq-100, à forte composante technologique, ont surperformé leurs homologues jeudi après que les prévisions exceptionnelles de Nvidia ont redonné confiance aux investisseurs dans le secteur de l'IA et stimulé les valeurs technologiques. .N

** ASML Holding NV ASML.O : ** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Les résultats de Nvidia stimulent le secteur européen des semi-conducteurs nL8N44O0JQ

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - En hausse après des prévisions de chiffre d'affaires de 70% pour le prochain exercice nL6N44O09H

** Salesforce Inc CRM.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions revues à la hausse et le lancement du plug-in Claude AI nL6N44O095

** Nutanix Inc NTNX.O :

BUZZ - Bondit après des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre nL4N44O0QB

** Nebius Group NV NBIS.O :

BUZZ - En hausse grâce à son partenariat avec Nvidia

nL6N44O0J9

** HP Inc HPQ.N :

BUZZ - Recul alors que la baisse des livraisons de PC éclipse les résultats supérieurs aux prévisions du troisième trimestre nL6N44O0K2

** Okta Inc OKTA.O :

BUZZ - En forte hausse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes nL4N44O0RM

** CrowdStrike Holdings Inc CRWD.O :

BUZZ - En hausse grâce à des prévisions solides et à des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes

nL4N44O0SQ

** Veeva Systems Inc VEEV.N :

BUZZ - Bondit après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux estimations nL4N44O0TN

** Intel Corp INTC.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Broadcom Inc AVGO.O : ** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - Les valeurs américaines du secteur des semi-conducteurs progressent après les résultats de Nvidia

nL4N44O0TE

** Corebridge Financial Inc CRBG.N :

** Equitable Holdings Inc EQH.N :

** Brighthouse Financial Inc BHF.O : ** Lincoln National Corp LNC.N :

BUZZ - Evercore estime que les assureurs vie ne subiront que des répercussions limitées suite à l'enquête réglementaire mondiale visant TWG nL6N44O0MA

** Canadian Solar Inc CSIQ.O :

BUZZ - Le titre recule alors que la perte du deuxième trimestre s'aggrave en raison de la baisse des ventes de modules et de projets nL4N44O0YA

** Hanover Bancorp Inc HNVR.O :

BUZZ - Raymond James initie la couverture de Hanover Bancorp avec une note "en ligne avec le marché" nL4N44O0ZS

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - Le titre s'effondre après que la société a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N44O0P4

** BranchOut Food Inc BOF.O :

BUZZ - Le titre recule en raison de projets d'émission d'actions nL6N44O0PD

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ASML HLDG
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ASML HOLD NY SP ADR
1 745,6400 USD NASDAQ 0,00%
BRANCHOUT FOOD
3,8500 USD NASDAQ 0,00%
BRIGHTHS FINC
52,4900 USD NASDAQ 0,00%
BROADCOM
355,5900 USD NASDAQ 0,00%
CANADIAN SOLAR
13,8700 USD NASDAQ 0,00%
COREBRIDGE FINL
32,530 USD NYSE 0,00%
CROWDSTRIKE
189,1800 USD NASDAQ 0,00%
DOLLAR TREE
132,1800 USD NASDAQ 0,00%
EQUITABLE HLDG
49,880 USD NYSE 0,00%
HANOVER BNCRP
26,9400 USD NASDAQ 0,00%
HP
30,520 USD NYSE 0,00%
INTEL
88,2400 USD NASDAQ 0,00%
LINCOLN NATL
43,330 USD NYSE 0,00%
MARVELL TECH
245,1100 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ 100 INDEX
29 224,52 Pts Index Ex 0,00%
NEBIUS GROUP RG-A
213,9300 USD NASDAQ 0,00%
NUTANIX RG-A
65,3900 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
209,6600 USD NASDAQ 0,00%
OKTA-A
134,4200 USD NASDAQ 0,00%
RAYMOND J FINANC
176,690 USD NYSE 0,00%
SALESFORCE
206,050 USD NYSE 0,00%
STMICRELCTRO-NY REG
49,680 USD NYSE 0,00%
STMICROELECTRONICS
44,195 EUR Euronext Paris +4,43%
VEEVA SYSTEMS RG-A
244,670 USD NYSE 0,00%
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