Marchés US : check Point, SentinelOne, Solaris Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7
* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'étant stabilisées après leur récente faiblesse, tandis que la baisse des cours du pétrole a contribué à prolonger le rebond qui avait porté les principaux indices américains la semaine précédente. .N
** Clarivate PLC CLVT.N :
BUZZ - En hausse grâce à un accord de 600 millions de dollars portant sur la cession de sa division santé nL4N4380L8
** Check Point Software Technologies Ltd CHKP.O :
BUZZ - En hausse; la Scotiabank relève sa recommandation à « surperformance sectorielle » nL4N4380KP
** General Dynamics Corp GD.N :
BUZZ - BofA relève l'objectif de cours de General Dynamics en raison des perspectives de croissance dans le secteur de la défense nL4N4380ME
** SentinelOne Inc S.N :
BUZZ - En hausse; la Scotiabank relève sa recommandation à « surperformance sectorielle » nL6N4380LM
** Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N :
BUZZ - En hausse après l'acquisition de GESA nL4N4380NW
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