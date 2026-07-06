Marchés US : check Point, SentinelOne, Solaris Energy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'étant stabilisées après leur récente faiblesse, tandis que la baisse des cours du pétrole a contribué à prolonger le rebond qui avait porté les principaux indices américains la semaine précédente. .N

** Clarivate PLC CLVT.N :

BUZZ - En hausse grâce à un accord de 600 millions de dollars portant sur la cession de sa division santé nL4N4380L8

** Check Point Software Technologies Ltd CHKP.O :

BUZZ - En hausse; la Scotiabank relève sa recommandation à « surperformance sectorielle » nL4N4380KP

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - BofA relève l'objectif de cours de General Dynamics en raison des perspectives de croissance dans le secteur de la défense nL4N4380ME

** SentinelOne Inc S.N :

BUZZ - En hausse; la Scotiabank relève sa recommandation à « surperformance sectorielle » nL6N4380LM

** Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N :

BUZZ - En hausse après l'acquisition de GESA nL4N4380NW