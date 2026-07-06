 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marchés US : check Point, SentinelOne, Solaris Energy
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont progressé lundi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'étant stabilisées après leur récente faiblesse, tandis que la baisse des cours du pétrole a contribué à prolonger le rebond qui avait porté les principaux indices américains la semaine précédente. .N

** Clarivate PLC CLVT.N :

BUZZ - En hausse grâce à un accord de 600 millions de dollars portant sur la cession de sa division santé nL4N4380L8

** Check Point Software Technologies Ltd CHKP.O :

BUZZ - En hausse; la Scotiabank relève sa recommandation à « surperformance sectorielle » nL4N4380KP

** General Dynamics Corp GD.N :

BUZZ - BofA relève l'objectif de cours de General Dynamics en raison des perspectives de croissance dans le secteur de la défense nL4N4380ME

** SentinelOne Inc S.N :

BUZZ - En hausse; la Scotiabank relève sa recommandation à « surperformance sectorielle » nL6N4380LM

** Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N :

BUZZ - En hausse après l'acquisition de GESA nL4N4380NW

Valeurs associées

CHECK POINT SOFTWARE
139,4850 USD NASDAQ +2,13%
CLARIVATE
2,535 USD NYSE -2,12%
GENL DYNAMICS CO
375,230 USD NYSE +0,48%
SENTINELONE RG-A
18,835 USD NYSE +7,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en légère baisse, repasse en dessous des 8.500 points
    information fournie par AFP 06.07.2026 19:12 

    La Bourse de Paris a fini la séance de lundi en petite baisse après une ouverture en hausse, les investisseurs arbitrant entre la défiance autour du secteur tech, les anticipations de politique monétaire et l'apaisement des risques géopolitiques. Au total, la moyenne ... Lire la suite

  • Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella (g), et la présidente du groupe parlementaire du Rassemblement national, Marine Le Pen, se donnent une accolade lors de la "Fête champêtre", un événement du RN, le 4 juillet 2026 à Liévin, dans le Pas-de-Calais ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    Bardella affiche sa sérénité avant le jugement de Marine Le Pen
    information fournie par AFP 06.07.2026 19:11 

    "Prêt" et au "travail", le président du Rassemblement national Jordan Bardella a voulu afficher sa sérénité lundi, à la veille du jugement de Marine Le Pen qui pourrait le propulser candidat à la présidentielle et focalise l'attention de toute la classe politique. ... Lire la suite

  • L'ancien général syrien et accusé Khaled al-Halabi (c) cache son visage alors qu'il est escorté par des agents de justice pour son procès au tribunal régional de Vienne, le 1er juin 2026 en Autriche ( AFP / Joe Klamar )
    A Vienne, deux tortionnaires syriens condamnés à huit ans de prison
    information fournie par AFP 06.07.2026 18:45 

    Un ex-général et un ancien policier syriens ont été condamnés chacun à huit ans de prison lundi à Vienne, pour des faits de torture à l'encontre de 21 opposants au régime de Bachar al-Assad entre avril 2011 et mars 2013 à Raqqa. Ce procès a été particulièrement ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Trump annonce que Sikorsky financera l'héliport de la Maison Blanche
    information fournie par Reuters 06.07.2026 18:44 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation et de la déclaration de Lockheed) par Bo Erickson et Jarrett ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
39,24 +8,04%
CAC 40
8 479,87 -0,33%
GENFIT
13,4 +3,55%
HAFFNER ENERGY
0,2505 +15,44%
Pétrole Brent
71,71 +0,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank