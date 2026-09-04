Marchés US : AMC Entertainment, Planet Labs, Robinhood Markets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ
* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7
* La lettre d'information “Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8
Les contrats à terme sur l'indice de référence S&P 500 ont basculé dans le rouge vendredi après la publication de données indiquant que l'économie américaine avait créé plus d'emplois que prévu en août. .N
** Lululemon Athletica Inc LULU.O :
BUZZ - Chute après une révision à la baisse des perspectives, le changement de directeur général venant aggraver les inquiétudes liées à la concurrence nL6N44W0ES
** Adobe Inc ADBE.O :
BUZZ - Chute après la nomination d'Anil Chakravarthy, un initié de la société, au poste de directeur général nL6N44W0H1
** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O :
BUZZ - En hausse après l'autorisation par la FDA américaine d'un traitement contre une maladie cérébrale rare nL4N44W0PW
** Trade Desk Inc TTD.O :
BUZZ - L'action progresse alors que la société prévoit de supprimer environ 15 % de ses effectifs nL6N44W0LC
** Zscaler Inc ZS.O :
BUZZ - Le titre recule, les analystes soulignent des perspectives prudentes nL6N44W0HM
** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N :
BUZZ - Le titre bondit sur fond de rumeurs concernant la tokenisation de l'action Robinhood nL4N44W0T5
** Planet Labs PBC PL.N :
BUZZ - Le titre bondit après la révision à la hausse des prévisions et le renforcement de la surveillance des centres de données nL6N44W0MO
** Robinhood Markets Inc HOOD.O :
BUZZ - La Deutsche Bank relève l'objectif de cours de Robinhood, invoquant l'accélération de ses revenus de transaction nL4N44W0UK
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