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Marchés US : AMC Entertainment, Planet Labs, Robinhood Markets
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 15:05
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information “The Day Ahead”: https://refini.tv/3LI4BU7

* La lettre d'information “Morning News Call”: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur l'indice de référence S&P 500 ont basculé dans le rouge vendredi après la publication de données indiquant que l'économie américaine avait créé plus d'emplois que prévu en août. .N

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - Chute après une révision à la baisse des perspectives, le changement de directeur général venant aggraver les inquiétudes liées à la concurrence nL6N44W0ES

** Adobe Inc ADBE.O :

BUZZ - Chute après la nomination d'Anil Chakravarthy, un initié de la société, au poste de directeur général nL6N44W0H1

** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O :

BUZZ - En hausse après l'autorisation par la FDA américaine d'un traitement contre une maladie cérébrale rare nL4N44W0PW

** Trade Desk Inc TTD.O :

BUZZ - L'action progresse alors que la société prévoit de supprimer environ 15 % de ses effectifs nL6N44W0LC

** Zscaler Inc ZS.O :

BUZZ - Le titre recule, les analystes soulignent des perspectives prudentes nL6N44W0HM

** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N :

BUZZ - Le titre bondit sur fond de rumeurs concernant la tokenisation de l'action Robinhood nL4N44W0T5

** Planet Labs PBC PL.N :

BUZZ - Le titre bondit après la révision à la hausse des prévisions et le renforcement de la surveillance des centres de données nL6N44W0MO

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

BUZZ - La Deutsche Bank relève l'objectif de cours de Robinhood, invoquant l'accélération de ses revenus de transaction nL4N44W0UK

Valeurs associées

ADOBE
265,4605 USD NASDAQ -7,10%
AMC ENTERTAIN. HOLDINGS A
2,750 USD NYSE +8,47%
IONIS PHARMACEUT
57,8650 USD NASDAQ -0,46%
LULULEMON ATHLETICA
99,8350 USD NASDAQ -18,01%
PLANET LABS RG-A
18,095 USD NYSE -1,39%
ROBINHOOD MARKETS
122,5950 USD NASDAQ -1,70%
SIMMONS FIRST N -A-
23,9200 USD NASDAQ +4,09%
THE TRADE DESK RG-A
14,5650 USD NASDAQ -3,48%
ZSCALER
170,3950 USD NASDAQ -4,16%
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