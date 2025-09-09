 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 744,54
+0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MARCHES-Pas de panique sur les actifs français après la chute du gouvernement Bayrou
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 10:00

Les actifs français varient peu mardi après la chute du gouvernement Bayrou largement attendue par les investisseurs, même si la dette française reste sous pression en l'absence de projet de budget pour la France en 2026.

Le Premier ministre français doit remettre au cours de la journée la démission de son gouvernement après qu'une majorité de députés a refusé de lui accorder sa confiance sur la question de l'endettement et de la situation budgétaire du pays.

La Bourse de Paris a ouvert en légère hausse mardi, le CAC 40 .FCHI prenant 0,39% vers 07h55 GMT et le SBF 120 .SBF120 0,42% tandis que le Stoxx 600 gagnait au même moment 0,11%.

"Les entreprises du CAC 40, souvent multinationales, exportatrices et peu endettées, semblent relativement protégées des turbulences politiques et de la hausse des taux d’intérêt. Leur faible exposition à la commande publique limite leur sensibilité aux aléas budgétaires", explique Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital dans une note publiée mardi.

Sur le marché obligataire, les rendements français évoluent en légère hausse: le taux des emprunts à dix ans FR10YT=RR gagne un point de base à 3,4822% et se rapproche de celui des obligations souveraines de l'Italie, à 3,5067%.

Le "spread" ou écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française à 10 ans DE10FR10=RR - qui permet de mesurer la prime de risque associée à la dette française - s'accroît autour de 82 points de base après avoir touché plus tôt en séance un pic à 83,38, au plus haut depuis mars 2025.

"Les rendements des obligations d'État françaises (OAT) ne devraient pas baisser de manière significative à partir de maintenant", estiment mardi dans une note Michel Tukker et Benjamin Schroeder, stratégistes taux chez ING, qui rappellent que le spread reste inférieur d'environ 10 points de base au pic atteint en novembre dernier, lorsque le gouvernement Barnier est tombé.

Au même moment, le rendement du dix ans allemand DE10YT=RR prend 2,5 pb à 2,6534% et l'euro EUR= est quasiment inchangé à 1,1752 dollar.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Blandine Hénault)

Budget 2026

Valeurs associées

CAC 40
7 746,08 Pts Euronext Paris +0,15%
DEU BENCHMARK 10A
2,645 Rates -0,76%
EUR/USD SPOT
1,1760 USD Six - Forex 1 +1,00%
FRA BENCHMARK 10A
3,408 Rates -1,00%
SBF 120
5 869,25 Pts Euronext Paris +0,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

