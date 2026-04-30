MARCHÉS MONDI AUX-Les marchés subissent un choc alors que les cours du pétrole reculent après avoir atteint leur plus haut niveau depuis quatre ans, que le yen s'envole et que les rendements obligataires baissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent s'effondre de près de 10% après avoir atteint son plus haut niveau depuis quatre ans

* La BCE et la BoE maintiennent leurs taux inchangés en Europe

* Le dollar et les rendements obligataires mondiaux reculent

* Les résultats d'Apple attendus plus tard dans la journée de jeudi à Wall Street

(Mises à jour après le maintien des taux par la BCE, ajout de Lagarde au paragraphe 9, ouverture de Wall Street au paragraphe 19) par Marc Jones

Les cours du pétrole ont reculé après avoir atteint leur plus haut niveau en quatre ans et les rendements obligataires mondiaux ont chuté lors d'une journée mouvementée sur les marchés, alors que la BCE et la Banque d'Angleterre ont maintenu leurs taux inchangés jeudi, tandis que le yen s'est envolé suite à des rumeurs d'intervention sur le marché des changes. Les marchés européens ont opéré un revirement complet au cours d'une séance haletante, alors que les résultats du fabricant d'iPhone Apple n'ont pas encore été publiés et que le président Donald Trump s'apprête à être briefé par le chef du Commandement central américain, le général , sur les plans d'une éventuelle action militaire contre l'Iran. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 , référence du marché, avaient bondi à 126 dollars pendant la nuit, sur fond de craintes que de nouvelles attaques américaines contre l'Iran ne perturbent l'approvisionnement en pétrole pendant des mois

.EU , mais ils avaient chuté à 113 dollars le baril au moment où la Banque centrale européenne a maintenu ses taux à 2% .

Le yen s'est apprécié de plus de 3% face au dollar JPY= à la suite des avertissements sévères lancés par des responsables de Tokyo, dont la ministre des Finances, selon lesquels une intervention visant à soutenir la devise pourrait être imminente. FRX/

Cela a fait chuter le dollar de 2,1%, le faisant passer sous la barre des 157 yens, ce qui place la devise américaine en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière face au yen depuis août dernier, où elle avait chuté de 2,25%.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, avait déclaré plus tôt que le moment de prendre des « mesures décisives » sur le marché approchait, dans ce qui constituait son signal le plus fort à ce jour d'une intervention potentielle visant à soutenir la devise en perte de vitesse.

Les rendements des gilts britanniques à 2 ans, sensibles aux taux d'intérêt, ont chuté de plus de 10 points de base, la BoE ayant maintenu ses taux d'intérêt à 3,75% à l'issue d'un vote sans appel (8 contre 1), ce qui a tempéré les attentes selon lesquelles elle aurait pu être tentée de les relever.

« Ce choc entraînera un compromis entre une inflation plus élevée et une production plus faible, et la réponse politique appropriée dépendra de la situation », a déclaré le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, faisant référence à la flambée des prix du pétrole liée à la guerre en Iran.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a délivré un message similaire, affirmant que les « informations étaient insuffisantes » et que la prochaine réunion de la banque, dans six semaines, serait « le moment opportun pour évaluer l'évolution de la situation ». La Réserve fédérale américaine avait également adopté un ton plus restrictif en maintenant ses taux inchangés mercredi, ce qui avait déclenché une vague de ventes sur les marchés obligataires – une tendance qui, parallèlement à celle des prix du pétrole, ne s'inversait que maintenant.

Les rendements des gilts britanniques à 2 ans GB2YT=RR sont repassés sous la barre des 4,5%, tandis que les rendements allemands à 2 ans DE2YT=RR – qui sont sensibles aux variations de taux à court terme de la BCE – semblaient sur le point de mettre fin à une série de hausses qui durait depuis huit jours.

AXIOS ANNONCE QUE TRUMP SERA INFORMÉ Gilles Moec, économiste en chef chez AXA, a déclaré que tout tournait autour des inquiétudes concernant la guerre américano-israélienne contre l'Iran .

Le site d'information Axios a cité des sources non précisées selon lesquelles Trump serait briefé jeudi par le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, sur de nouveaux plans d'action militaire potentielle contre l'Iran.

Les négociations sont au point mort et Axios a indiqué que Washington espérait amener l'Iran à se montrer plus flexible à la table des négociations sur les questions nucléaires.

« Le choc inflationniste est important et va probablement durer plus longtemps que prévu, tandis que les dommages causés à l’économie seront plus importants », a déclaré M. Moec.

« Cela fait le jeu des faucons », a-t-il ajouté, faisant référence aux banquiers centraux qui réclament une hausse des taux d’intérêt pour prévenir de nouveaux problèmes inflationnistes.

La fluctuation quotidienne des cours du pétrole a dépassé les 10 points de pourcentage. Le Brent s'établissait en fin de séance à 113,5 dollars le baril, en baisse de près de 4% après avoir atteint 126,41 dollars pendant la nuit. Il reste toutefois près du double du prix auquel il avait débuté l'année. O/R

La remontée du yen japonais JPY=EBS est intervenue après que celui-ci eut franchi le seuil clé des 160 et que le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC eut grimpé à 2,5%, son plus haut niveau depuis juin 1997.

TOUS LES REGARDS TOURNÉS VERS APPLE

Wall Street a ouvert en hausse, les investisseurs se préparant à la publication des résultats du fabricant d'iPhone Apple AAPL.O plus tard dans la journée, dans le cadre d'une semaine déjà frénétique de publications des « Big Tech ». .N Les actions d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, avaient bondi de 7% mercredi lors des négociations prolongées à Wall Street après avoir dépassé les prévisions. Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O affichaient également une bonne tenue, tandis que Meta META.O , propriétaire de Facebook et d'Instagram, chutait de 7% en raison de ses projets d'investir des milliards supplémentaires dans l'IA et les centres de données. .N

L'attention restait également tournée vers le marché des taux, en particulier après le changement de ton de la Fed mercredi.

Trois membres du conseil d'administration de la banque centrale américaine ont voté en faveur de l'abandon de l'orientation accommodante dans sa déclaration de politique monétaire, dans le cadre de la décision la plus divisée depuis 1992. Le président sortant Jerome Powell a confirmé qu'il resterait gouverneur pour l'instant afin de défendre l'indépendance de l'institution, alors que son successeur Kevin Warsh, choisi par le président américain Donald Trump , partisan des taux bas, est en passe d'être confirmé.