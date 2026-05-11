MARCHÉS MONDI AUX-Les marchés boursiers progressent légèrement à l'approche de la rencontre entre les États-Unis et la Chine ; le pétrole rebondit face à l'impasse entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les négociations entre les États-Unis et l'Iran piétinent; Trump estime que le cessez-le-feu est “en sursis”

* Le pétrole termine en hausse, les actions progressent modérément

* L'Iran à l'ordre du jour alors que Trump se rend en Chine cette semaine

(Mise à jour des cours après la clôture des marchés américains) par Sinéad Carew et Amanda Cooper

Les indices boursiers américains ont légèrement progressé pour atteindre des records de clôture, tandis que le dollar s'est légèrement raffermi lundi, alors que les investisseurs attendaient une rencontre entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

Les cours du pétrole ont rebondi après que Trump a déclaré que le cessez-le-feu américain avec l'Iran était “sous perfusion”, après avoir qualifié de “stupide” la réponse de Téhéran à une proposition de paix américaine. Ses propos ont attisé les craintes que le conflit, qui dure depuis 10 semaines, ne s'éternise, paralysant le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

La réponse de l'Iran avait mis l'accent sur la fin de la guerre sur tous les fronts et Téhéran avait exigé une indemnisation pour les dommages de guerre, souligné sa souveraineté sur le détroit d'Ormuz et appelé les États-Unis à mettre fin à leur blocus naval, à garantir qu'il n'y aurait plus d'attaques, à lever les sanctions et à supprimer l'interdiction sur les ventes de pétrole iranien.

Cependant, alors que le Moyen-Orient devrait occuper une place centrale dans l'ordre du jour cette semaine lors des premiers entretiens en face à face entre Trump et Xi , les premiers depuis plus de six mois, Scott Wren , stratège senior des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute, a déclaré que les investisseurs nourrissaient un optimisme prudent quant à la possibilité de progrès vers la paix.

“Tout tourne autour du détroit et de la date de sa réouverture”, a déclaré M. Wren. “Il y a un certain optimisme quant à l’influence que la Chine pourrait exercer pour résoudre la question du détroit.”

À Wall Street , le S&P 500 .SPX a gagné 13,91 points, soit 0,19 %, à 7 412,84, et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 27,05 points, soit 0,10 %, à 26 274,13, les deux indices clôturant à des niveaux records. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 95,31 points, soit 0,19 %, pour atteindre 49 704,47 points, restant toutefois en deçà de son record de clôture du 10 février.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a gagné 2,38 points, soit 0,22 %, pour atteindre 1 108,01. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,11 %.

Sur le marché des devises , le dollar a reculé par rapport à ses plus hauts de la séance après que le rejet par Trump de la réponse de l'Iran a maintenu intactes les craintes d'une guerre prolongée.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,05 % à 97,96, tandis que l'euro

EUR= s'est affaibli de 0,06 % à 1,1777 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,37 % à 157,23.

La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,16 % à 1,361 $ alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer tentait d'apaiser une rébellion au sein de son parti travailliste au pouvoir après la débâcle des élections locales de la semaine dernière.

Sur les marchés de l'énergie, les cours du pétrole ont clôturé en hausse de près de 3 % après que les commentaires de Trump ont attisé les craintes concernant l'approvisionnement, le détroit d'Ormuz restant largement fermé sans qu'une fin claire à la guerre ne soit en vue.

Le brut américain CLc1 a clôturé en hausse de 2,78 %, soit 2,65 dollars, à 98,07 dollars le baril. Le Brent LCOc1 a grimpé à 104,21 dollars le baril, en hausse de 2,88 %, soit 2,92 dollars sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté, la hausse des prix du pétrole attisant les craintes inflationnistes.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 4,6 points de base pour atteindre 4,41 %, contre 4,364 % vendredi soir. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 3,6 points de base pour atteindre 4,9835 %.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 5,9 points de base pour atteindre 3,952 %.

Les cours de l'or ont inversé la tendance pour progresser dans un contexte de forte volatilité lundi, les investisseurs évaluant l'évolution des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran et attendant les données clés sur l'inflation américaine attendues plus tard dans la semaine.

L'or au comptant XAU= a progressé de 0,44 % à 4 735,39 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,15 % à 4 727,70 dollars l'once.