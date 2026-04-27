MARCHÉS MONDI AUX-Les marchés boursiers mondiaux en hausse ; le prix du pétrole grimpe alors que les pourparlers de paix sont au point mort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sur le pétrole progressent alors que les perspectives des pourparlers de paix au Moyen-Orient restent incertaines

* Les marchés boursiers mondiaux en hausse; les investisseurs tentent de faire abstraction du choc pétrolier

* Les résultats d'entreprises et les décisions des banques centrales au centre de l'attention cette semaine

(Mise à jour des cours après la matinée européenne) par Sophie Kiderlin et Tom Westbrook

Les contrats à terme sur le pétrole ont progressé lundi, alors que l'impasse des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran laissait présager de nouvelles perturbations dans les exportations énergétiques du Moyen-Orient, tandis que les marchés boursiers mondiaux s'affichaient en hausse à l'aube d'une semaine chargée en résultats des entreprises technologiques et en décisions des banques centrales.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 , référence du marché, ont progressé d'un peu plus de 1% à 106,47 dollars le baril, après avoir évolué plus tôt dans la séance autour de 108,50 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis plusieurs semaines.

L'indice MSCI All-World .MIWO00000PUS a légèrement progressé d'environ 0,2%, tandis que l'indice européen STOXX 600

.STOXX a gagné 0,53%. En Asie, les marchés de Tokyo .N225 et de Séoul .KS11 ont atteint des niveaux proches de leurs plus hauts historiques, portés par une nouvelle vague d'optimisme alimentée par l'IA, tandis que les contrats à terme de Wall Street sont restés globalement stables.

“La semaine qui s'annonce incroyablement chargée. Non seulement nous allons inévitablement avoir une nouvelle vague de gros titres géopolitiques partout, mais nous avons également cinq décisions de politique monétaire au sein du G10, cinq des “Magnificent 7” (géants de la technologie) qui publient leurs résultats, et je pense qu’en termes de capitalisation boursière, environ 45% du S&P nous livrera ses résultats cette semaine”, a déclaré Michael Brown, stratège de recherche senior chez Pepperstone.

Alors qu'un cessez-le-feu a gelé la plupart des combats dans la guerre déclenchée par les frappes américano-israéliennes contre l'Iran il y a deux mois, les marchés restent focalisés sur le détroit d'Ormuz, fermé, que pratiquement aucun navire transportant des cargaisons de pétrole et de gaz ne traverse.

Les perspectives des pourparlers de paix restaient incertaines .

Le président américain Donald Trump a annulé un déplacement de ses émissaires ce week-end et a déclaré que l'Iran devrait l'appeler lorsqu'il souhaiterait conclure un accord, tandis que le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé en Russie lundi pour rencontrer son allié de longue date, le président Vladimir Poutine.

Les efforts visant à combler le fossé entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent, ont indiqué des sources pakistanaises, pays médiateur.

Les analystes de Goldman Sachs ont relevé leurs prévisions de fin d'année pour le prix du Brent de 80 à 90 dollars le baril, en tablant sur un retour à la normale des exportations du Golfe d'ici fin juin.

“Des hausses de prix non linéaires sont probables si les stocks tombent à des niveaux critiques, ce que nous n'avons pas vu au cours des dernières décennies,” ont-ils averti dans une note.

TAUX D'INTÉRÊT ET RÉSULTATS DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES

Les investisseurs en actions ont tenté de faire abstraction du choc pétrolier, en reportant leur attention sur le secteur technologique et la tendance de l'intelligence artificielle que certains considèrent comme imparable.

“L'IA est un domaine qui suscite beaucoup d'optimisme et qui est largement considéré comme un secteur gagnant,” a déclaré Mike Seidenberg, gestionnaire de portefeuille senior chez Allianz Technology Trust.

“C'est le fleuron du portefeuille.”

Les prévisions publiées la semaine dernière par Intel

INTC.O , qui tablent sur un chiffre d’affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, ont déclenché une nouvelle vague d’achats, propulsant la valeur totale des marchés boursiers de Taïwan et de la Corée du Sud, fortement orientés vers les fabricants de puces, au-dessus de celle de l’Allemagne.

Les plans d'investissement seront au centre de l'attention pour des entreprises telles que Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta Platforms META.O , qui publieront leurs résultats mercredi, tandis qu'Apple AAPL.O les publiera un jour plus tard.

Les principales banques centrales devraient maintenir leur politique inchangée cette semaine, y compris la Réserve fédérale américaine, lors de ce qui sera probablement sa dernière réunion sous la présidence de Jerome Powell.

La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre devraient également maintenir leur politique inchangée, mais leur ton et leurs perspectives pourraient remettre en question les anticipations du marché concernant des hausses de taux plus tard dans l'année.

La première banque centrale à se réunir sera toutefois la Banque du Japon, qui devrait, selon , maintenir mardi son taux directeur à court terme à 0,75%.

Sur le marché des devises, le dollar a légèrement reculé lundi, l'euro EUR= s'établissant à 1,1740 $ et le yen japonais se maintenant juste en dessous du seuil crucial des 160 yens.