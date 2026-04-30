MARCHÉS MONDI AUX-Les marchés boursiers asiatiques reculent alors que le Brent atteint son plus haut niveau depuis quatre ans; les obligations sont malmenées par les partisans d'une politique monétaire restrictive au sein des banques centrales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent bondit de plus de 6% pour atteindre son plus haut niveau depuis quatre ans, à 125 dollars le baril

* Les contrats à terme de Wall Street effacent les gains enregistrés grâce aux bons résultats des entreprises technologiques

* La Fed maintient ses taux, mais constate une dissidence croissante concernant la baisse des taux d'intérêt

* Le dollar se maintient au-dessus de 160 yens, les rendements obligataires mondiaux progressent

(Mise à jour des cours avant l'ouverture des marchés européens, ajout de la hausse du pétrole) par Stella Qiu

Les actions asiatiques ont chuté jeudi alors que les prix du pétrole ont bondi à leur plus haut niveau depuis quatre ans en raison du risque que les États-Unis frappent à nouveau l'Iran, les résultats globalement positifs des géants de la technologie n'apportant qu'un réconfort limité aux investisseurs avant la publication des résultats d'Apple

AAPL.O .

Les actions européennes s'attendent à une ouverture en baisse, l'indice des contrats à terme pan-régionaux STXEc1 reculant de 0,8%. Les investisseurs craignent que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ne mettent en garde contre une hausse des taux plus tard dans la journée, après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés. Mais trois membres du conseil d'administration de la Fed ont voté en faveur de l'abandonde l'orientation accommodante de la banque centrale, dans le cadre de la décision la plus divisée depuis 1992.

Le président sortant, Jerome Powell, a également confirmé qu'il resterait en poste en tant que gouverneur pour l'instant afin de défendre l'indépendance de l'institution, alors que son successeur, Kevin Warsh, choisi par le président américain Donald Trump , partisan des taux bas, est en passe d'être confirmé.

La dernière flambée des prix du pétrole a suscité des inquiétudes, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ayant bondi de plus de 6% jeudi pour atteindre un plus haut de quatre ans à 125 dollars le baril, à la suite d'un rapport indiquant que les États-Unis envisagent une nouvelle intervention militaire contre l'Iran.

En conséquence, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a reculé de 1% jeudi, mais s'apprêtait tout de même à enregistrer une hausse de 15% ce mois-ci. Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 1,4%, mais a progressé de 16% en avril.

Le KOSPI sud-coréen .KS11 a atteint un nouveau record historique avant de reculer de 0,8%. Les valeurs vedettes chinoises .CSI300 sont restées stables et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a chuté de 1,2%.

“L'évolution future du conflit avec l'Iran reste extrêmement incertaine... Toutes les issues sont encore possibles: escalade, impasse et paix, avec des implications radicalement différentes ”, a déclaré Luke Yeaman, économiste en chef à la Commonwealth Bank of Australia.

“Les banques centrales attendent de voir quelle issue prévaudra avant de prendre des mesures décisives dans un sens ou dans l'autre. À l'instar des navires transitant par le détroit d'Ormuz, elles naviguent à travers un champ de mines, avec un danger qui les guette à chaque tournant. ”

En Asie, les contrats à terme de Wall Street ont effacé les gains enregistrés plus tôt grâce au secteur technologique. Les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont finalement clôturé en baisse de 0,3%.

Les résultatsd'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ont dépassé les prévisions, faisant grimper son action de 7% en séance prolongée. Les résultats de Microsoft MSFT.O et d'Amazon.com AMZN.O ont également été solides, suscitant des espoirs pour Apple AAPL.O plus tard dans la journée de jeudi.

Meta Platforms META.O a déçu en relevant ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles afin d'injecter des milliards supplémentaires dans les infrastructures d'intelligence artificielle; son action a chuté de 7%.

DES OBLIGATIONS MALMENÉES

Les obligations mondiales ont été malmenées jeudi après que la flambée des prix du pétrole et le ton belliciste de la Fed ont alimenté une vague de ventes de bons du Trésor. Les marchés ont rapidement écarté toute baisse des taux de la part de la Fed cette année et il y a environ une chance sur deux pour un relèvement d'ici le printemps prochain. Les rendements des bons du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau en un mois et le dollar s'est globalement raffermi, dépassant les 160 yens.

Les rendements de référence des bons du Trésor américain

US10YT=RR ont grimpé de 1 point de base à4,4298%, après avoir bondi de 6 points de base pendant la nuit pour atteindre 4,434%, leur plus haut niveau depuis fin mars.

Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC a augmenté de 4 pb pour atteindre 2,500%, son plus haut niveau depuis juin 1997. Les rendements des obligations d'État australiennes à 10 ans AU10YT=RR ont bondi de 6 pb pour atteindre 5,066%.

Le dollar américain a rebondi grâce à la hausse des rendements, oscillant près de son plus haut niveau en plus de deux semaines. Il a légèrement progressé de 0,1% à160 ,50 yens < JPY=EBS> après avoir bondi de 0,4% pendant la nuit à 160,48 yens, se rapprochant des niveaux qui avaient précédemment déclenché une intervention.

La devise japonaise a chuté de plus de 2% depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, et les investisseurs ont constitué la plus importante position courte sur le yen depuis près de deux ans, pariant que ni les hausses de taux ni le risque d'intervention ne viendront à son secours.