MARCHÉS MONDI AUX-Les cours du pétrole remontent alors que tous les regards se tournent vers l'Iran et les Émirats arabes unis ; les inquiétudes liées à l'IA pèsent sur les marchés boursiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump mécontent de la dernière proposition iranienne, selon un responsable

* Les valeurs technologiques reculent en raison des inquiétudes liées à l'explosion des dépenses en IA

* Les Émirats arabes unis fixent la date de leur sortie de l'OPEP et de l'OPEP+

(Mise à jour des cours à la clôture du marché américain, ajout d'un commentaire au paragraphe 12) par Rodrigo Campos

Les cours du pétrole ont augmenté mardi alors que les investisseurs évaluaient l'impasse dans le conflit avec l'Iran et l'annonce de la rupture des liens des Émirats arabes unis avec l'OPEP, tandis que les craintes d'un ralentissement de l'essor de l'IA pesaient sur les marchés boursiers.

Les cours des obligations américaines ont également reculé, les rendements progressant en raison des inquiétudes concernant l'impact des prix élevés de l'énergie sur l'inflation. Le président américain Donald Trump n'est pas satisfait de la dernière proposition iranienne visant à résoudre ce conflit qui dure depuis deux mois, a déclaré un responsable américain, tempérant ainsi les espoirs d'une résolution d'un conflit qui a fait des milliers de morts tout en perturbant l'approvisionnement énergétique et en alimentant l'inflation. Le conflit est dans l'impasse et les approvisionnements énergétiques ne peuvent toujours pas transiter librement par le détroit d'Ormuz.

Les Émirats arabes unis ont annoncé mardi qu'ils quittaient l'OPEP et l'OPEP+, portant un coup dur aux groupes d'exportateurs de pétrole et à leur leader de facto, l'Arabie saoudite, à un moment où le conflit au Moyen-Orient a provoqué un choc énergétique historique. Les cours du pétrole ont brièvement réduit leurs gains à l'annonce de cette nouvelle, mais le Brent oscillait en fin de séance près de son plus haut niveau en trois semaines tandis que le WTI franchissait la barre des 100 dollars le baril pour la première fois depuis le 13 avril. "Le départ des Émirats arabes unis montre à quel point il peut être difficile de maintenir la cohésion d'un cartel en période difficile", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management. "Les Émirats arabes unis sont le troisième plus grand producteur de l'OPEP et leur quota est bien inférieur à leur capacité." Il a ajouté que même si la réaction immédiate était modérée, "à plus long terme, cela réduit considérablement l'influence de l'OPEP sur les marchés".

Le brut américain CLc1 a progressé de 3,68 % à 99,92 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 111,13 dollars le baril, en hausse de 2,68 % sur la journée.

LES RÉSULTATS ET L'IA À L'ORDRE DU JOUR Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a sous-performé les autres indices américains, les investisseurs se demandant si le boom de l'intelligence artificielle pourrait continuer à générer des rendements significatifs. Le Wall Street Journal a rapporté que le géant de l'IA OpenAI n'avait pas atteint ses objectifs internes en matière d'utilisateurs hebdomadaires et de chiffre d'affaires, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la capacité de la société mère de ChatGPT à soutenir ses dépenses massives en centres de données.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 31,64 points, soit 0,06 %, à 49.136,15, le S&P 500 .SPX a perdu 35,13 points, soit 0,49 %, à 7.138,78 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 223,30 points, soit 0,90 %, à 24.663,80. Les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle, telles qu'Oracle ORCL.N et CoreWeave CRWV.O , ainsi que les valeurs des fabricants de puces AMD AMD.O et Broadcom

AVGO.N , ont chacune chuté de plus de 3 %. Malgré les baisses enregistrées aujourd'hui, l'indice global des valeurs des semi-conducteurs .SOX affiche toujours une hausse de plus de 40 % depuis le début de l'année. "(OpenAI) donne aux investisseurs matière à réflexion: la croissance est-elle en train de ralentir et qu’est-ce que cela signifie pour les dépenses d’investissement?", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l’Indiana. "Les grands hyperscalers publieront leurs résultats demain, ce qui donnera probablement aux investisseurs encore plus de raisons de prendre quelques bénéfices."

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a reculé de 8,04 points, soit 0,53 %. L'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX a reculé de 0,37 %, l'indice des actions des marchés émergents .MSCIEF a perdu 0,76 % et l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a reculé de 0,7 %. L'indice japonais Nikkei

.N225 a reculé de 1 % après avoir atteint un niveau record lundi. Les investisseurs se concentrent également sur les résultats des géants technologiques américains Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O et Apple

AAPL.O , qui mettront à l'épreuve la reprise alimentée par l'IA. La hausse des prix du pétrole a continué d'alimenter les anticipations d'inflation . Le rendement des bons du Trésor à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 3,1 points de base pour s'établir à 3,836 %, contre 3,805 % lundi soir. Will Compernolle, stratège macroéconomique chez FHN Financial, a déclaré que la hausse des rendements faisait suite à celle des prix du pétrole.

"Cela pourrait tout simplement s'expliquer par un sentiment erratique... Il semble que l'humeur quotidienne du marché concernant les relations entre les États-Unis et l'Iran évolue, même si les fondamentaux sous-jacents restent les mêmes", a-t-il déclaré.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1 point de base pour atteindre 4,346 %, contre 4,336 % lundi soir, tandis que sur le segment à long terme, le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 0,6 point de base pour s'établir à 4,9358 %, contre 4,942 %.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,19 %. La livre sterling a reculé de 0,1 % face au dollar et l'euro est resté pratiquement inchangé GBP= EUR= . Le dollar a été l'un des rares actifs refuges pendant le conflit avec l'Iran, bien qu'il ait cédé une grande partie de ses gains enregistrés en mars au cours des dernières semaines.

LA BANQUE DU JAPON DIVISÉE SUR LES TAUX

La Banque du Japon a laissé ses taux à court terme inchangés à 0,75 %, lors de la première d'une série de réunions de banques centrales cette semaine qui pourraient fournir des indications sur l'impact économique du conflit au Moyen-Orient . Le yen JPY=EBS s'est brièvement raffermi , les marchés estimant qu'une hausse des taux était désormais envisageable, mais il a finalement clôturé en baisse de 0,12 % à 159,6 yens pour un dollar. Un franchissement du seuil des 160 yens pour un dollar mettrait les marchés en alerte, laissant craindre une intervention de Tokyo pour soutenir sa monnaie. La Réserve fédérale américaine , la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne doivent annoncer leurs décisions plus tard cette semaine.

Toutes devraient maintenir leurs taux inchangés, mais l'attention des marchés se portera sur les commentaires des décideurs politiques concernant les pressions sur les prix.