MARCHÉS-Les Bourses du Golfe bondissent après l'accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient

Les Bourses de la région du Golfe bondissent mercredi après que le président américain Donald Trump a conclu un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran, ce qui éloigne, du moins pour l'instant, le spectre d'une escalade du conflit au Moyen-Orient.

L'indice vedette de la Bourse de Dubaï, le DFM .DFMGI , avance de plus de 6% à 08h25 GMT, après avoir pris 8,5% plus tôt en séance, enregistrant son plus fort bond intrajournalier en plus de 11 ans.

Les secteurs immobilier et financier, qui occupent une place importante dans cet indice, se distinguent tout particulièrement.

A Abou Dhabi, l'indice de référence .FTFADGI prend 3,2% après avoir grimpé jusqu'à 4,9% en début de séance, sa plus forte hausse en six ans, porté par les secteurs de la finance, de l'immobilier, de la logistique et de l'énergie.

La société énergétique Adnoc Gas ADNOCGAS.AD gagne 3,79%, tandis qu'Abu Dhabi Ports Company ADPORTS.AD s'envole de 11%.

Au Qatar, l'indice QSI .QSI bondit de 3,45%, également porté par les valeurs liées à l'énergie.

Le fabricant de produits pétrochimiques Industries Qatar

IQCD.QA grimpe de 5,7% et Qatar Gas Transport QGTS.QA de 9%.

La plus grand banque du Golfe, la Qatar National Bank

QNBK.QA , grimpe de 3,7%.

L'indice de référence saoudien .TASI avance quant à lui de 1,3%.

(Rédigé par Diana Mandia, avec Mohd Edrees, édité par Augustin Turpin)