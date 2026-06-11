MARCHÉS-Les actifs européens varient peu après les décisions de la BCE

L'euro recule légèrement et les rendements obligataires européens se tendent modérément, tandis que les places boursières restent dans le vert jeudi après les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) qui a, comme attendu, relevé ses taux directeurs.

A 12h20 GMT, le rendement du Bund allemand à dix ans

DE10YT=RR s'affiche à 3,0543%, après avoir ouvert à 3,075%. L'euro EUR= se déprécie de 0,11% face au dollar, à 1,523, avec un plus bas en séance à 1,1520 dollar et un plus haut à 1,1555 dollar.

Les grands indices boursiers européens sont toujours bien orientés, le Stoxx 600 .STOXX prenant 0,36% à 620,41 points, contre un plus bas en séance à 618,13 et un plus haut à 624,09 points.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)