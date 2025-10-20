Marchés français : rebond après une période d’inquiétude

AMUNDI

Baisse de l'optimisme des petites entreprises américaines, amélioration des anticipations économiques allemandes, augmentation du déficit commercial en Inde… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Deux motions de censure ont été rejetées à l'Assemblée nationale, permettant au Premier ministre Bruno Lecornu de rester en fonction. Cela a entraîné une reprise des actions françaises et a ouvert la voie à de nouvelles discussions sur le projet de budget de l'Etat. Les investisseurs ont salué l'apaisement de l'incertitude politique et le fait que la France a, pour l'instant, évité des élections législatives anticipées.

Ce rejet des motions de censure fait suite à l'engagement pris par le Premier ministre de suspendre la réforme des retraites du Président Macron en gelant la hausse prévue de l'âge de départ à la retraite jusqu'à l'élection présidentielle de 2027. Malgré des doutes persistants sur la stabilité du gouvernement et la gestion des finances publiques, le Premier ministre devrait chercher à faire adopter le budget 2026 d'ici la fin de l'année.

Point positif, la croissance économique du pays devrait légèrement s'améliorer à l'approche de 2026, même si l'incertitude politique pourrait peser sur la confiance des ménages.

(...)

