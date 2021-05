Marchés financiers toujours plus hauts : rester investi ou alléger le risque actions ?

Le mois d'avril a été un nouveau mois de hausse et les marchés se rapprochent des records en Europe. Ainsi le CAC 40 a passé la barre des 6300 en fin de mois. Une première depuis plus de 20 ans... hors dividendes. (Crédits photo : Adobe Stock - )

Face à des marchés qui continuent leur progression, les gérants de fonds adoptent des attitudes différentes au sein de leurs portefeuilles. Tour d'horizon de quelques mouvement effectués ces dernières semaines.

Des niveaux historiques sur les marchés

Les marchés globaux continuent quant à eux sur leur lancée, soutenus par la réouverture des économies et des indicateurs macro-économiques de bonne facture. Les actions européennes montent de près de 4% tandis que le S&P 500 grimpe de +5%. Mais le dollar s'étant déprécié, la performance pour un investisseur européen n'est plus que de +2,5%.

Les actions du style value marquent une pause après un rebond quasi ininterrompu depuis novembre 2020. Elles enregistrent une performance quasi nulle alors que les actions du style croissance enregistrent une performance proche de 4%. Par ailleurs, les petites capitalisations surperforment légèrement leurs consœurs large caps.

Sur les marchés obligataires, on constate une tension des taux européens de l'ordre de 20 points de base en France et 10 points de base en Allemagne, alors même que les taux rebaissent aux Etats-Unis de 12 points de base. Le fait marquant sur ces marchés est le retour des spreads de crédit à des niveaux historiquement bas. Le segment du High Yield US retrouve des points bas plus observés depuis 14 ans.

Ces gérants ont augmenté leur risque actions

Sur JP Morgan Global Macro Opportunities (JP Morgan AM), l'exposition actions a été montée de 40% à 45% et le short taux US renforcé pour obtenir une sensibilité proche de -2.

Mouvement similaire sur Carmignac Patrimoine (Carmignac Gestion) qui augmente son exposition actions de 30% à 40% tout en abaissant sa sensibilité à -2. Il est d'ailleurs intéressant de constater que sur la sensibilité le mouvement a été inverse sur Carmignac Emerging Patrimoine qui passe de 3.8 de sensibilité à 5.5.

Sur R-co Valor, géré par Rothschild & Co AM Europe, l'exposition a été augmentée de 82% à 84% en profitant notamment de la faiblesse de certains titres chinois.

Enfin, légère augmentation de l'exposition nette aux actions sur Eleva Absolute Return Europe passant de 27 à 29%. Mais au sein du portefeuille, c'est surtout la baisse des cycliques qui est à noter. Elle a diminué de plus de 10% depuis fin mars. La gestion croit de moins en moins à la continuation du rallye sur ces titres.

D'autres professionnels ont préféré réduire leur exposition aux actions

A contrario, l'exposition a été légèrement abaissé sur la gamme Oddo Polaris (Oddo BHF AM). Ainsi, Oddo BHF Polaris Balanced (le fonds équilibré de la gamme Polaris), a un ratio actions de 54% en début de mois de mai contre 57% début avril, ce qui était proche des points les plus hauts d'exposition actions.

Sur Sycomore Next Generation, après une augmentation significative de la poche actions lors du mois dernier (pour rappel de 33% à 40% à fin mars), l'équipe de gestion de Sycomore AM a commencé à réduire son exposition courant avril. Le taux d'exposition aux actions à fin avril s'élève à 35%.

Prise de profits également sur Haas Epargne Patrimoine (géré par Tailor AM) qui a maintenu son exposition sur un niveau élevé tout le mois d'avril à 37%, pour un maximum à 40%, et a pris des bénéfices en toute fin de mois, ramenant ainsi son exposition actions à 33%.

Le mouvement le plus fort est à mettre au profit de Echiquier Allocation Flexible dont le taux d'exposition actions baisse de plus de 8% et se situe désormais à 49%, essentiellement par la mise en place de stratégies de couverture optionnelles. La gestion de La Financière de l'Echiquier juge qu'au regard des niveaux élevés de valorisation et de sentiment de marché, le risque de correction est à présent important après 6 mois de forte hausse depuis l'annonce des vaccins en novembre 2020.