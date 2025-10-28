Marchés émergents : une classe d’actifs résiliente dans un monde en mutation

boussole bourse (Crédits: Unsplash)

Par Pierre-Henri Cloarec, CFA, gérant des stratégies «Emerging Sustainable Stars Equity» et «Emerging Ex China Sustainable Stars Equity» au sein de Nordea Asset Management

Longtemps éclipsés par la domination des géants technologiques américains et par une préférence mondiale pour les valeurs refuges, les marchés émergents retrouvent aujourd'hui une place stratégique dans les portefeuilles. L'affaiblissement du dollar et les incertitudes liées à la politique commerciale américaine renforcent leur attractivité. Ce regain d'intérêt ne relève pas d'un simple rebond à court terme, mais s'appuie sur des valorisations convaincantes et des fondamentaux économiques solides.

Malgré l'affaiblissement du dollar et le déclin de l'attrait refuge américain, la décote des marchés émergents par rapport aux marchés développés reste marquée : l'indice MSCI EmergingMarkets s'échange encore avec près de 30% de rabais par rapport au MSCI World. Un écart de plus en plus difficile à justifier. En outre, nombre d'entreprises des pays émergents sont moins exposées aux tensions commerciales internationales, ce qui constitue un atout dans un contexte global incertain.

L'Inde conserve une position de choix. Les réformes structurelles des dernières années ont renforcé sa compétitivité et soutiennent une croissance annuelle du PIB estimée entre 6 et 7%. L'immobilier et les services financiers figurent parmi les secteurs les mieux orientés, tandis que des politiques fiscales ciblées stimulent la consommation des ménages à faibles revenus.

L'Amérique latine présente également un potentiel intéressant à long terme. Malgré un environnement politique volatil, la région abrite des équipes de direction expérimentées et des entreprises capables de croître plus vite que leurs économies domestiques – le tout à des valorisations raisonnables. Pour les investisseurs actifs et patients, les opportunités y demeurent nombreuses.

La Corée du Sud et Taïwan bénéficient de leur positionnement dans les technologies stratégiques, notamment l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Avec des acteurs mondiaux comme TSMC, ces marchés consolident leur avantage compétitif. En Europe de l'Est, la Pologne se démarque, portée par les programmes de financement de l'UE et par les mesures budgétaires allemandes, qui soutiennent sa croissance. Les marchés émergents sont aussi portés par des moteurs structurels puissants. Des secteurs tels que la technologie, la santé, le développement durable et les biens de consommation connaissent une transformation rapide, alimentée par l'essor des classes moyennes. L'amélioration de l'inclusion financière dans des économies encore peu bancarisées ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives de développement et de rentabilité.

La montée en puissance des marchés émergents n'est pas temporaire mais s'inscrit ainsi dans la durée. Dans un environnement mondial en mutation, ils apparaissent comme une source incontournable de croissance et de diversification. Avec une gestion active et sélective, cette classe d'actifs retrouve sa place au cœur des portefeuilles diversifiés, offrant performance, durabilité et stabilité à long terme.