MARCHÉS ÉMERGENTS-Les marchés d'Amérique latine progressent alors que la baisse du prix du pétrole et du dollar stimule l'appétit pour le risque

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* Fermeture des marchés du Brésil, de la Colombie et du Mexique pour cause de jours fériés

* Au Pérou, les prix à la consommation ont augmenté de 0,57 % en glissement mensuel en octobre

* L'activité économique chilienne dépasse les prévisions en septembre

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi)

par Ragini Mathur et Avinash P

La plupart des devises et des actions d'Amérique latine ont progressé lundi, soutenues par un dollar plus faible et une forte baisse des cours du pétrole, tandis que les signes d'une possible désescalade au Moyen-Orient ont favorisé l'appétit pour le risque.

Les échanges ont toutefois été modérés, les marchés boursiers du Brésil, de la Colombie et du Mexique étant fermés pour cause de jours fériés. L'indice MSCI des devises d'Amérique latine .MILA00000CUS a progressé de 0,32 %, tandis que son indice régional des actions .MILA00000PUS a gagné 0,54 %.

Ces évolutions ont marqué une légère reprise des actifs latino-américains après les pertes importantes enregistrées le mois dernier, dans un contexte de vente massive liée à l’aversion au risque à l’échelle mondiale et de forte baisse des marchés brésiliens à la suite de la réélection du président Luiz Inácio Lula da Silva.

Le climat mondial s’est amélioré lundi après que les pourparlers entre des responsables iraniens et qatariens visant à mettre fin à la guerre américano-israélienne contre l’Iran ont fait naître l’espoir d’une atténuation des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 7 %, tandis que le dollar =USD a reculé de 0,3 % face à un panier de devises majeures après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus bas niveau depuis un mois.

L'indice boursier chilien .MMXIPSAGC a progressé de 1,2 % et le peso CLP= s'est apprécié de 1,6 % pour atteindre son plus haut niveau depuis deux semaines, dans le sillage de la hausse des cours du cuivre, principale exportation du pays.

Par ailleurs, l'activité économique chilienne a progressé de 0,2 % en glissement annuel en septembre, dépassant les prévisions , selon les données de la banque centrale.

Les actions péruviennes .MIPE00000PUS ont grimpé de 0,8 %, tandis que le sol PEN= s’est raffermi de 0,14 %. L’or, l’une des principales exportations du Pérou, a progressé de plus de 1 % après avoir atteint son plus bas niveau depuis un an lors de la séance précédente.

Les données publiées dimanche ont montré que les prix à la consommation au Pérou avaient augmenté de 0,57 % en octobre, soit la plus forte hausse mensuelle pour ce mois depuis plus de quatre ans.

Les analystes de Citi ont déclaré que la persistance du phénomène El Niño et le risque d’aggravation des perturbations météorologiques jusqu’au premier trimestre 2027 rendaient de plus en plus difficile à justifier la pause prolongée de la BCRP (banque centrale) à 4,25 %, même si le dépassement de l’inflation semble toujours principalement lié à l’offre.

La banque centrale péruvienne doit se réunir la semaine prochaine pour prendre sa décision monétaire.

Les investisseurs attendaient également avec impatience les élections de mi-mandat américaines de mardi , les démocrates étant largement favoris pour remporter la Chambre des représentants , tandis que le contrôle du Sénat reste plus incertain.

“Une victoire écrasante des républicains reste le principal risque extrême pour le dollar, et nous assisterions probablement à un rebond alors que les investisseurs se préparent à davantage de baisses d’impôts, à une hausse des dépenses, à un déficit plus important et à un regain de craintes concernant l’indépendance de la Fed”, a déclaré Enrique Díaz-Alvarez, économiste en chef chez Ebury.

Dans la région, le peso argentin ARS=RASL s’est affaibli de 0,7 %.

Les économistes s’attendent à ce que l’économie du pays soit entrée en récession au troisième trimestre, ce qui pourrait mettre à l’épreuve la patience des électeurs à l’approche de l’élection présidentielle d’octobre 2027, lors de laquelle le président Javier Milei devrait, selon toute vraisemblance, briguer un second mandat.

Plus tard dans la semaine, l’attention se portera également sur la banque centrale du Brésil, qui devrait maintenir son taux directeur inchangé mercredi après une série de baisses, alors que les décideurs politiques évaluent les perspectives économiques à la suite de l’élection présidentielle d’octobre.

Cette décision fait suite aux récentes réunions de politique monétaire en Colombie et au Chili .

La banque centrale mexicaine doit également se prononcer sur ses taux plus tard dans la semaine; elle devrait les maintenir inchangés. Lundi, le peso MXN= a progressé de plus de 1 %.

Par ailleurs, le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré que Washington avait l’intention de suspendre l’Afrique du Sud et le Rwanda de l’accès en franchise de droits au marché américain dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (African Growth and Opportunity Act).