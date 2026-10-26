MARCHÉS ÉMERGENTS-Les marchés boursiers restent stables alors que le prix du pétrole recule et que les banques centrales s'apprêtent à intervenir ; le Brésil sous les feux de l'actualité après la victoire de Lula

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'obligation internationale brésilienne à échéance 2037 recule de 1,1 cent

* L'obligation en euros de la Serbie à échéance 2031 progresse après qu'Aleksandar Vucic a reconnu sa défaite face aux manifestants menés par des étudiants

* Le yuan chinois atteint son plus haut niveau depuis quatre ans

par Ragini Mathur

Les marchés émergents sont restés globalement stables lundi, les investisseurs évaluant la baisse des cours du pétrole et la série de décisions à venir des banques centrales, tandis que les actifs brésiliens devaient subir des pressions après que le président Luiz Inácio Lula da Silva a remporté un quatrième mandat.

Dimanche, le tribunal électoral brésilien a déclaré Lula vainqueur , un résultat surprise qui a déjoué les sondages, les précédents et une tendance mondiale plus générale hostile aux sortants, mettant ainsi un terme à une série de victoires de la droite en Amérique latine.

Alors que les marchés locaux n’avaient pas encore ouvert, les actions brésiliennes cotées aux États-Unis ont chuté lors des échanges avant l’ouverture. L’ETF iShares MSCI Brazil

EWZ.P a plongé de près de 27 %.

"Nous nous attendons à une vague de ventes sur la devise, les actions et les obligations lorsque les échanges reprendront plus tard dans la journée", a déclaré William Jackson, économiste en chef chargé des marchés émergents chez Capital Economics. "Ces mouvements devraient plus que compenser la reprise observée après la forte performance de Flávio au premier tour."

L'obligation internationale brésilienne à échéance 2037 a reculé de 1,1 cent pour s'établir à 104,766 cents pour un dollar, selon les données de Tradeweb publiées lundi.

Par ailleurs, le Serbe Aleksandar Vucic a reconnu dimanche sa défaite face à un mouvement de protestation mené par des étudiants, mettant fin à son emprise sur le pouvoir qu’il exerçait depuis 2014. L’obligation serbe libellée en euros à échéance 2031 RS336342538= a progressé de 0,7 cent.

Les indices de référence MSCI pour les actions des marchés émergents .MSCIEF et les devises .MIEM00000CUS sont restés stables sur la journée.

L'INFLATION ET LES BANQUES CENTRALES AU CENTRE DE L'ATTENTION

Les investisseurs internationaux attendaient également une série de décisions des banques centrales, les opérateurs s'attendant à ce que la Réserve fédérale américaine maintienne ses taux inchangés le 28 octobre.

Les cours du pétrole, une préoccupation majeure pour les décideurs politiques, ont reculé après avoir atteint la semaine dernière leur plus haut niveau depuis près de six mois, portés par l'espoir d'un apaisement des tensions entre les États-Unis et l'Iran. O/R

Les devises des pays importateurs nets de pétrole se sont toutefois affaiblies: la roupie indienne INR= a reculé de 0,3 % et le peso philippin PHP= a perdu 0,5 %, atteignant un plus bas historique, tandis que la roupie indonésienne IDR= a franchi la barre des 18 100 pour un dollar.

Les inquiétudes liées aux dépenses en intelligence artificielle financées par l’endettement et à l’inflation alimentée par les prix de l’énergie, après les attaques des Houthis en Arabie saoudite, ont pesé sur l’appétit pour le risque sur l’ensemble des marchés émergents la semaine dernière.

Le rand sud-africain ZAR= est resté stable, tandis que les actions .JTOPI ont progressé de 1,3 % dans l'attente des données économiques attendues cette semaine.

En Europe centrale et orientale, les actions ont progressé et la plupart des devises sont restées stables face à l’euro, même si le forint hongrois EURHUF= a reculé de 0,7 %.

Le nouveau gouvernement hongrois a fixé la semaine dernière un objectif de déficit budgétaire de 4,9 % du PIB pour l'année prochaine et de 2,8 % d'ici 2030, dans le cadre de son projet d'adoption de l'euro, bien que les analystes aient estimé que ce plan ne fournissait que peu de détails sur l'assainissement budgétaire.

Les actions turques .XU100 sont restées en retrait après les fortes baisses enregistrées la semaine dernière. Le pays a approuvé vendredi une loi relative à la liquidation des fonds d’investissement gelés, même si des incertitudes subsistent quant à l’indemnisation des investisseurs dont l’épargne est bloquée depuis plus d’un mois. Les actions avaient chuté de plus de 3 % le 16 octobre après que MSCI eut gelé certaines modifications d’indices .

En Asie, le yuan chinois CNY=CFXS a atteint un nouveau plus haut depuis quatre ans face au dollar, prolongeant ainsi sa plus longue série de hausses depuis mai, alors que la baisse des cours du pétrole et le recul des rendements des bons du Trésor américain pesaient sur le billet vert. L’attention se portera également sur le cinquième plénum du Parti communiste chinois , dans l’attente de nouveaux indices sur la politique économique.

Les actions sud-coréennes .KS11 ont reculé de 1,5 % dans l’attente des résultats financiers attendus cette semaine des fabricants de puces SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics

005930.KS .

Les investisseurs attendaient également les résultats des géants technologiques américains Alphabet GOOGL.O et Microsoft

MSFT.O pour obtenir de nouveaux indices sur les dépenses liées à l'intelligence artificielle.

POINTS FORTS:

** L’Indonésie renforce ses mesures contre la manipulation boursière après la chute des marchés provoquée par le MSCI

** Les exportations thaïlandaises de septembre ont augmenté de 24 % en glissement annuel, dépassant les prévisions

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