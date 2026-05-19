MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street recule alors que les craintes inflationnistes font grimper les taux

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* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,5%, S&P 500 -0,6%, Nasdaq -0,8%

* Akamai Technologies en baisse après l'annonce d'une émission d'obligations senior

* Les valeurs du secteur des logiciels figurent parmi les plus performantes

(Mises à jour à l'ouverture du marché) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont chuté mardi, sous la pression des valeurs de consommation discrétionnaire et de nouvelles craintes inflationnistes, alors que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an.

La reprise boursière s'est essoufflée vendredi après qu'une vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux a ravivé les craintes d'un resserrement de la politique monétaire par les grandes banques centrales, le conflit au Moyen-Orient faisant grimper les prix du pétrole et attisant les inquiétudes inflationnistes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,6%, mais se maintenaient tout de même au-dessus de 110 dollars après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi sur les réseaux sociaux qu’il avait suspendu une frappe militaire prévue contre l’Iran, initialement prévue pour mardi, tant que les négociations se poursuivaient. O/R

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans

US10YT=RR a continué de grimper, atteignant son plus haut niveau depuis janvier 2025 à 4,663%. US/

"Nous sommes toujours dans le même contexte macroéconomique, qui n'est pas idéal pour les actions", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

"Les résultats meilleurs que prévu et les estimations de bénéfices ont été digérés jusqu'à présent et sont déjà pris en compte dans les cours. Le marché recommence à intégrer les risques macroéconomiques et géopolitiques, ce qui pèse sur les valeurs technologiques qui avaient jusqu'ici progressé."

À 10h02 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 239,85 points, soit 0,48%, à 49.446,27, le S&P 500 .SPX a perdu 43,50 points, soit 0,59%, à 7.359,55, et le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 217,87 points, soit 0,83%, à 25.872,86.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, le secteur des matériaux .SPLRCM menant la baisse avec un recul de 2,3%.

Les pertes enregistrées dans le secteur des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD ont le plus pesé sur l'indice de référence S&P 500.

L'indice S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, avaient également clôturé en baisse lundi, la hausse des rendements ayant pesé sur les valeurs technologiques et autres titres de croissance. La hausse des rendements nuit généralement à ces entreprises, car leurs valorisations dépendent fortement des prévisions de bénéfices futurs.

Les actions technologiques .SPLRCT ont toutefois reculé mardi, soutenues par les gains des valeurs du secteur des logiciels qui ont prolongé leur récente dynamique haussière, se classant parmi les meilleures performances de la séance.

Workday WDAY.O a progressé de 5,1%, Atlassian TEAM.O a gagné 3,3%, Intuit INTU.O a avancé de 4,1%, tandis que Zscaler

ZS.O et ServiceNow NOW.N ont respectivement gagné 3,9% et 5,8%.

L'indice des logiciels .SPLRCIS a bondi de 1,8%, s'appuyant sur un gain d'environ 5% enregistré au cours des trois séances précédentes.

La société de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O a chuté de 3,9% après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles d'une valeur de 2,6 milliards de dollars.

Mercredi, les investisseurs se concentreront sur le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine pour y trouver des indices sur le soutien dont bénéficiait, parmi les décideurs politiques, le passage d'une orientation accommodante à une position neutre.

Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés anticipent une probabilité de plus de 40% que la banque centrale relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en janvier.

Les résultats de Nvidia, également attendus mercredi, constituent un test majeur pour les marchés. La société la plus valorisée au monde sera surveillée de près pour déterminer si la demande liée à l'IA est suffisamment forte pour justifier les valorisations élevées des semi-conducteurs.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, avec un ratio de 2,89 pour 1 à la Bourse de New York et de 2,31 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistréneufnouveaux plus hauts sur 52 semaines et 20 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 19 nouveaux plus hauts et 106 nouveaux plus bas.