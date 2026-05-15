MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street recule alors que la hausse des taux met à l'épreuve les gains alimentés par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en baisse: Dow Jones -1%, S&P 500 -1,1%, Nasdaq -1,4%

* Applied Materials en baisse après la publication de ses résultats trimestriels

* Dexcom en hausse après avoir annoncé son intention de remanier son conseil d'administration avec Elliott

* Microsoft en hausse après la divulgation de la participation de Pershing Square, le fonds de Bill Ackman

(Mises à jour sur les échanges de l'après-midi) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont fortement reculé vendredi, les craintes d'inflation déclenchées par le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les rendements des bons du Trésor et menacé de faire dérailler la reprise alimentée par l'IA qui avait propulsé les actions à des niveaux records.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR , référence pour les coûts d'emprunt mondiaux, a atteint 4,58%, son plus haut niveau depuismai 2025. US/

Les rendements obligataires mondiaux ont également bondi, les signes de plus en plus évidents des dommages économiques causés par la guerre en Iran ayant incité les investisseurs à tabler sur une hausse des taux d'intérêt plus rapide que prévu et sur un ralentissement de la croissance.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en décembre a plus que doublé au cours de la semaine dernière pour atteindre environ 40%, après que des chiffres d'inflation plus élevés que prévu ont laissé entrevoir que les pressions sur les prix pourraient s'avérer plus difficiles à contenir.

“Les investisseurs réévaluent le prix du pétrole à la hausse pour une période plus longue et tiennent compte d’un contexte d’inflation plus persistante,” a déclaré Tom Ross, responsable des titres à haut rendement chez Janus Henderson Investors.

“L'autre facteur, dont on parle moins, mais dont le marché commence selon nous à prendre la mesure, est l'impact de l'IA... l'impact à court terme de la vague massive de déploiement de centres de données est inflationniste.”

Les cours du Brent LCOc1 ont bondi de plus de 3% à 109,59 dollars le baril après que les déclarations du président américain Donald Trump et du ministre iranien des Affaires étrangères ont assombri les espoirsd'une issue rapide au conflit qui sévit depuis deux mois et demi au Moyen-Orient .

O/R

À 12h08 ( heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 519,39 points, soit 1,04%, à 49.544,07, le S&P 500 .SPX perdait 79,60 points, soit 1,06%, à 7.421,64 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 360,56 points, soit 1,35%, à 26.274,66.

Le secteur de l'énergie .SPNY a été le seul à progresser, gagnant 1,4%, tandis que tous les autres secteurs ont reculé, emmenés par les pertes du secteur technologique .SPLRCT .

Les valeurs des semi-conducteurs, récemment en forte hausse, ont subi des pressions, Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O chutant chacune de plus de 3%, tandis qu'Intel INTC.O reculait de 6,5% et que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX glissait de 3,5%.

Ce recul fait suite à une nouvelle séance record à Wall Street jeudi, où les investisseurs avaient largement écarté les craintes inflationnistes et poussé les actions à la hausse, portés par un enthousiasme persistant autour de l'intelligence artificielle.

Mais la vague de ventes de vendredi a fortement réduit ces gains, laissant le Dow en passe d'enregistrer une perte hebdomadaire, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ne devaient afficher que des hausses hebdomadaires marginales.

Le secteur des logiciels .SPLRCIS , qui a souffert de l'engouement continu pour l'IA cette année, a gagné 2%.

Les investisseurs ont également été déçus par le sommet américano-chinois, qui s'est achevé vendredi sans avancée majeure. Les discussions entre les deux pays ont porté sur un large éventail de sujets, notamment le commerce, les droits de douane, l'Iran et Taïwan.

Parmi les valeurs les plus actives, Microsoft MSFT.O a progressé de 3,6%. Le fonds spéculatif Pershing Square de Bill Ackman dévoilera une nouvelle position dans la société plus tard dans la journée de vendredi, a déclaré l'investisseur milliardaire.

Dexcom DXCM.O a bondi de 6,7%. Le fabricant de dispositifs médicaux a déclaré qu'il nommerait deux administrateurs indépendants et réorganiserait un comité clé du conseil d'administration en collaboration avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 4,39 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 3,44 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 26 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 119 nouveaux plus bas.