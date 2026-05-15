MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street recule alors que la hausse des taux d'intérêt menace la reprise tirée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,9%, S&P 500 -1,1%, Nasdaq -1,6%

* Applied Materials en baisse après la publication de ses résultats trimestriels

* Dexcom en hausse après avoir annoncé son intention de remanier son conseil d'administration avec Elliott

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont chuté vendredi, les craintes inflationnistes déclenchées par le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les rendements des bons du Trésor et menacé de mettre un terme à la reprise alimentée par l'IA. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR , référence pour les coûts d'emprunt mondiaux, a atteint 4,58%, son plus haut niveau depuismai 2025. US/ Les rendements obligataires mondiaux ont également bondi, les signes de plus en plus évidents des dommages économiques causés par la guerre en Iran ayant incité les investisseurs à tabler sur une hausse des taux d'intérêt plus rapide que prévu et sur un ralentissement de la croissance. Selon l'outil FedWatch du CME Group , la probabilité que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base en décembre a plus que doublé au cours de la semaine dernière pour atteindre environ 40%, après que des chiffres d'inflation plus élevés que prévu ont laissé entrevoir que les pressions sur les prix pourraient s'avérer plus difficiles à contenir.

"Les marchés réagissent à certaines données récentes sur l'inflation, qui ont peut-être été un peu plus élevées que prévu, ainsi qu'à la relative robustesse persistante de l'économie", a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management. "Les marchés anticipent donc un certain risque que les banques centrales puissent ressentir le besoin de relever leurs taux d'intérêt." Les cours du Brent LCOc1 ont progressé de 2,4% à 108,28 dollars le baril après que les déclarations du président américain Donald Trump et du ministre iranien des Affaires étrangères ont assombri les espoirsd'une issue rapide au conflit qui sévit depuis deux mois et demi au Moyen-Orient .

O/R

À 10h05 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 436,84 points, soit 0,87%, à 49.626,62, le S&P 500 .SPX perdait 84,88 points, soit 1,13%, à 7.416,36 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 433,36 points, soit 1,63%, à 26.201,86.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, le secteur technologique .SPLRCT en tête des baisses.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , connu comme le "baromètre de la peur" de Wall Street, a gagné 1,5 point pour atteindre 18,8.

Le recul de vendredi est survenu après une nouvelle séance record à Wall Street, où l'optimisme concernant l'intelligence artificielle avait éclipsé les craintes que les perturbations de l'approvisionnement énergétique mondial dues à la guerre en Iran ne ravivent l'inflation.

Le Nasdaq était en passe d'effacer ses gains hebdomadaires, les actions des fabricants de puces, récemment en forte hausse, étant sous pression. Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O ont chacune chuté de plus de 4%, tandis qu'Intel INTC.O a perdu 6,8%. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 4%.

Les investisseurs ont également suivi de près le sommet américano-chinois, qui s'est achevé vendredi sans avancée majeure, après que les discussions entre les deux nations ont couvert un agenda très large allant du commerce aux droits de douane, en passant par l'Iran et Taïwan.

Parmi les autres titres en mouvement, Microsoft MSFT.O a gagné 1,3%. Le fonds spéculatif Pershing Square deBill Ackman dévoilera une nouvelle position sur Microsoft plus tard dans la journée de vendredi, a déclaré l'investisseur milliardaire.

Dexcom DXCM.O a bondi de 5,6%. Le fabricant de dispositifs médicaux a déclaré qu'il nommerait deux administrateurs indépendants et réorganiserait un comité clé du conseil d'administration en collaboration avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

Le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O a chuté de 2,3% malgré des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street. Les actions des compagnies aériennes ont globalement baissé, la flambée des prix du pétrole pesant sur le secteur, Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines

LUV.N et Alaska Air ALK.N enregistrant des baisses comprises entre 1 ,9% et 2,7%.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse selon un ratio de 3,84 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 3,34 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 21 nouveaux plus hauts et 85 nouveaux plus bas.