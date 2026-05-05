MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street rebondit alors que le prix du pétrole recule malgré les tensions au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,51 %, S&P 500 +0,67 %, Nasdaq +0,83 %

* Intel bondit après l'annonce de discussions avec Apple concernant la fabrication de puces

* Archer-Daniels-Midland en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street se sont redressés mardi alors que les cours du pétrole reculaient, malgré la recrudescence des tensions au Moyen-Orient qui menaçaient de faire voler en éclats une trêve fragile après que les États-Unis et l'Iran ont échangé des tirs dans le Golfe .

Les marchés ont été volatils, pris entre des tensions géopolitiques accrueset un contexte national solide – leS&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records lors des dernières séances grâce à des bénéfices résilients et à la dynamique économique – et les actionssont vulnérables à des revirements soudains à mesure que de nouvelles informations, parfois contradictoires , font la une.

«Les résultats ont été meilleurs que prévu, ce qui est excellent compte tenu des valorisations. Il faut que les résultats soutiennent le niveau actuel », a déclaré Joe Saluzzi, co-responsable des opérations sur actions chez Themis Trading.

« Il y a certainement des problèmes majeurs que, selon moi, le marché néglige et qui pourraient revenir nous hanter. »

Surtout, la route maritime pétrolière du détroit d'Ormuz reste perturbée. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 1,6 %, mais s'échangeaient toujours au-dessus de 110 dollars le baril.

À 10 h01(heure de l'Est), l'indiceDow Jones Industrial Average .DJI a gagné 250,95 points, soit 0,51 %, à 49 192,85, le S&P 500 .SPX a gagné 47,98 points, soit 0,67 %, à 7 248,73, et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 206,72 points, soit 0,83 %, à 25 274,52.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P étaient dans le vert, le secteur des biens de consommation discrétionnaire du S&P 500 .SPLRCD menant la hausse avec un bond de 1,21 %.

En tant qu'exportateur net d'énergie, les États-Unis ont jusqu'à présent mieux résisté que plusieurs autres économies. Cependant, les analystes du BlackRock Investment Institute, dirigés par Wei Li, stratège en chef des investissements mondiaux, ont déclaré dans une note que « même les actions américaines ne seront pas épargnées » si le détroit d'Ormuz ne s'ouvre pas.

Les données publiées mardi ont montré que les offres d'emploi aux États-Unis sont tombées à 6,866 millions en mars, mais se sont situées légèrement au-dessus de l'estimation de 6,835 millions, renforçant l'idée que la résilience du marché du travail pourrait donner à la Réserve fédérale la marge de manœuvre nécessaire pour maintenir des taux d'intérêt élevés plus longtemps.

L'indice des directeurs d'achat dans le secteur non manufacturier de l'Institute for Supply Management pour avril s'est établi à 53,6, manquant de peu l'estimation de 53,7, selon les économistes interrogés par Reuters.

Dans le même temps, Intel INTC.O a grimpé de 9,4 % après que Bloomberg News a rapporté qu'Apple AAPL.O avait tenu des discussions exploratoires concernant le recours à Intel

INTC.O et Samsung Electronics 005930.KS pour produire les principaux processeurs de ses appareils.

Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N a progressé de 5,8 % après avoir annoncé un bénéfice au premier trimestre supérieur aux prévisions grâce à des marges plus élevées.

DuPont DD.N a gagné 8 % après que le fabricant de matériaux industriels a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

L'action de Pinterest PINS.N a bondi de 14 % après que la plateforme de partage d'images a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations des analystes.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 2,22 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,43 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 34 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 19 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 98 nouveaux plus hauts et 50 nouveaux plus bas.