MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street progresse grâce à la bonne tenue du secteur des puces électroniques, dans l'attente des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,1 %, S&P 500 +0,3 %, Nasdaq +0,4 %

* Target en baisse après la publication de ses résultats

* Lowe's en baisse après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles

* Nvidia publiera ses résultats après la clôture des marchés

(Mises à jour à l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, a mené la hausse à Wall Street mercredi, porté par un rebond des valeurs du secteur des puces électroniques à l'approche de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, que les investisseurs considèrent comme un test crucial de la demande en matière d'IA.

Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde et pièce maîtresse du boom mondial de l'IA, a progressé de 0,7%.Les résultats de la sociétésont attendus après la clôture.

Les investisseurs analyseront les chiffres à la recherche de signes indiquant que l'appétit pour les infrastructures d'IA reste suffisamment fort pour soutenir les valorisations élevées dans le secteur des technologies et de l'IA.

« On s'attend à ce que les résultats de Nvidia soient solides. Ce qui importera, c'est de savoir dans quelle mesure ils seront supérieurs à ce qui est actuellement anticipé par les marchés », a déclaré James McCann, économiste senior chez Edward Jones.

« La barre ne cesse de monter pour certaines de ces entreprises. Pourront-elles continuer à la franchir? Ce sera un aspect crucial pour les investisseurs. »

Le secteur des puces électroniques dans son ensemble a également progressé mercredi. Marvell Technology MRVL.O a gagné 7,8 %, Intel INTC.O a progressé de 6,3 % et Micron Technology MU.O a gagné 3,6 %.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 2,9 %.

À 9 h 51 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 32,63 points, soit 0,07%, pour atteindre 49.396,51, tandis que l'indice S&P 500 .SPX a gagné 18,25 points, soit 0,25%, pour atteindre 7.373,20 et l'indice composite Nasdaq .IXIC a gagné 105,36 points, soit 0,43%, pour atteindre 25.981,68.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le vert, le secteur technologique .SPLRCT menant la hausse avec une progression de 0,8 %.

Les actions américaines ont été sous pression ces derniers jours, la vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux ayant entraîné une hausse des rendements.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans, qui avait atteint un plus haut de 16 mois à 4,687 % lors de la séance précédente, s'est replié à 4,651 % mercredi. US/

Les traders ont renforcé leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine à la fin de l'année, alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole, ravivant les craintes inflationnistes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 3 % à 108,82 dollars le baril après que le président américain Donald Trump a de nouveau déclaré que la guerre avec l'Iran prendrait fin "très rapidement ". Les investisseurs sont toutefois restés prudents quant à l'issue des pourparlers de paix, alors que les perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient se poursuivent. O/R

Les investisseurs attendent également le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed –dont la publication est prévue plus tard dans la journée – pour obtenir des indices sur la pensée des décideurs politiques, alors que les anticipations d'une hausse des taux continuent de s'intensifier.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent désormais une probabilité de plus de 40 % d'une hausse des taux de 25 points de base en décembre. Les anticipations d'une hausse de 50 points de base ce mois-là sont passées à 13,7 %, contre 4,2 % une semaine plus tôt.

Parmi les autres titres en mouvement, Intuit INTU.O a reculé de 3,5 %. Reuters, citant une note interne, a rapporté que la société allait licencier environ 3 000 employés.

TJX TJX.N a gagné 5,4 % après que le distributeur à prix réduits a relevé ses prévisions annuelles de ventes comparables et de bénéfices, misant sur une demande résiliente dans ses magasins.

L'action Target TGT.N a chuté de 7,1 % alors même que le distributeur avait doublé ses prévisions de croissance annuelle des ventes, tandis que Lowe's LOW.N a reculé de 3,8 % après que l'entreprise de bricolage a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le fabricant de jeux et de jouets Hasbro HAS.O a chuté de 8,8 % après que la société a réaffirmé ses prévisions annuelles.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,68 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,61 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 14 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux plus hauts et 104 nouveaux plus bas.