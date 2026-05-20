MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street progresse de 1 % grâce à la remontée des valeurs du secteur des semi-conducteurs avant la publication des résultats de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +1,31%, S&P 500 +1,08%, Nasdaq +1,55%

* Target recule après avoir mis en garde contre un environnement macroéconomique difficile

* Le secteur des puces électroniques rebondit en séance régulière; Nvidia recule en après-bourse

* Les valeurs du secteur du voyage rebondissent grâce à la baisse des prix du pétrole

(Mise à jour avec les cours de clôture définitifs, ajout des volumes) par Sinéad Carew et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont rebondi de plus de 1% mercredi, se remettant d'une vague de ventes de trois jours grâce à un regain de confiance suscité par les valeurs technologiques et les puces électroniques, qui ont progressé avant la publication des résultats trimestriels de Nvidia.

Le rapport de Nvidia NVDA.O – le premier fabricant de puces d'intelligence artificielle et entreprise la plus valorisée au monde – est considéré comme un indicateur permettant de déterminer si l'appétit pour les dépenses en IA reste suffisamment fort pour soutenir les valorisations élevées dans l'ensemble du secteur technologique.

L'action Nvidia a clôturé en hausse de 1,3%, mais les échanges après la clôture ont été volatils après que la société a prévu un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street et annoncé un programme de rachat d'actions de 80 milliards (XX milliards d'euros) de dollars .

Avant la publication du rapport de Nvidia, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX avait progressé de 4,5%, avec parmi les plus fortes hausses Astera Labs ALAB.O , en hausse de 17,7%, et les actions d'ARM Holdings cotées aux États-Unis ARM.O , en hausse de 15%.

“Le secteur technologique est à nouveau le moteur du marché aujourd'hui, tout comme le thème de l'IA. Nous avons délaissé les inquiétudes d'hier concernant la hausse des taux et l'inflation potentielle pour nous concentrer davantage sur tout ce qui touche à l'IA”, a déclaré Carol Schleif, stratège en chef des marchés chez BMO Private Wealth à Minneapolis. “C'est en fait un peu inhabituel, car on s'attendrait à ce que le marché reste plutôt calme en attendant les résultats de Nvidia plus tard dans la journée. Mais il y a clairement beaucoup d'optimisme.”

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 645,47 points, soit 1,31%, à 50.009,35, le S&P 500 .SPX a gagné 79,36 points, soit 1,08%, à 7.432,97 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 399,65 points, soit 1,55%, à 26.270,36.

L'absence de résolution concernant la guerre américano-israélienne contre l'Iran avait fait baisser les indices américains au cours des trois derniers jours, les investisseurs craignant que la hausse des prix du pétrole ne stimule suffisamment l'inflation pour conduire la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré mercredi que l'échange de messages entre l'Iran et les États-Unis se poursuivait. Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient prêts à attendre quelques jours pour obtenir la “bonne réponse” de l'Iran. Auparavant, Trump avait déclaré que les négociations avec l'Iran en étaient à leur phase finale .

Alors que les investisseurs continuent de surveiller la fluctuation des prix de l'énergie et l'inflation, Schleif a déclaré qu'“ils souhaitent vraiment voir au-delà de ce qui se passe au Moyen-Orient” et se concentrer sur le potentiel de l'IA.

Les actions ont également été soutenues mercredi par un recul du rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans, après trois jours consécutifs de hausse qui l'avaient porté à son plus haut niveau depuis 16 mois. US/

Les actions ont progressivement amplifié leurs gains après la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale , qui a révélé que davantage de responsables estimaient que la banque centrale devait préparer le terrain pour une éventuelle hausse des taux. Les anticipations d’une hausse des taux de la Fed en décembre ont été instables après la réunion et affichent récemment une probabilité de 36,8%, en baisse par rapport aux 42% de mardi, selon les dernières données de l’outil FedWatch du CME Group.

Invoquant l'incertitude entourant des questions telles que les prix du pétrole, les droits de douane et l'IA, Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management, a déclaré après la publication du compte rendu qu'“il est difficile de considérer leurs indications prospectives comme autre chose que de simples conjectures”.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, huit ont progressé mercredi, les gains les plus importants ayant été enregistrés par le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD , en hausse de 2,5%. Le deuxième secteur le plus performant a été celui des technologies

.SPLRCT , qui a progressé de 2,5%. À l'inverse, le secteur de l'énergie .SPNY a reculé de 2,6%.

Le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS a reculé de près de 1% sous la pression de Target TGT.N . Les actions du distributeur ont chuté de 3,9% après que celui-ci a mis en garde contre un contexte macroéconomique difficile, alors même qu'il doublait ses prévisions de croissance annuelle des ventes. Dans le sillage de cette baisse, les actions de Walmart WMT.O , figure de proue du secteur de la distribution, ont chuté de 2,5%; la société doit publier ses résultats jeudi.

La baisse des prix du pétrole a redonné confiance aux investisseurs dans les valeurs aériennes, Delta Air Lines

DAL.N , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et Alaska Air ALK.N enregistrant des hausses comprises entre 6% et 10%.

Les compagnies de croisière Carnival Corp CCL.N et Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N ont mené la hausse du secteur des biens de consommation discrétionnaire, avec des gains de plus de 8% pour chacune.

L'action Intuit INTU.O a reculé de 3,9% après que Reuters, citant une note interne, a rapporté que la société allait licencier environ 3 000 employés.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 3,39:1 à la Bourse de New York (NYSE), où l'on a enregistré 220 nouveaux plus hauts et 119 nouveaux plus bas. Au Nasdaq, 3.711 actions ont progressé et 1.144 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 3,24:1. Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 15 nouveaux plus bas.

Sur les bourses américaines, 18.73 milliards d'actions ont changé de mains, contre une moyenne mobile de 18.55 milliards pour les 20 dernières séances.