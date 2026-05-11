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MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street marque une pause après une série de records, alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont au point mort
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,01%, le S&P 500 progresse de 0,15%, le Nasdaq gagne 0,04%

* Les prix du pétrole bondissent de 3% en raison des tensions avec l'Iran

* Intel en hausse après le rebond de vendredi

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont marqué une pause lundi , après le rebond record de la semaine dernière, alors que les inquiétudes renouvelées concernant l'impasse des négociations entre les États-Unis et l'Iran ont pesé sur l'appétit pour le risque.

Le rejet rapide par le président américain Donald Trump de la réponse de l'Iran à une proposition de paix américaine a attiré les craintes que le conflit, qui dure depuis 10 semaines, ne s'éternise et ne continue de paralyser le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Cela a fait grimper les prix du brut LCOc1 CLc1 de près de 3%. O/R

Pourtant, la hausse des prix du pétrole n'a guère entamé la dynamique générale du marché ces dernières semaines. Le S&P 500

.SPX et le Nasdaq .IXIC ont tous deux clôturé à des niveaux records vendredi, soutenus par des résultats d'entreprises encourageants, l'optimisme concernant les sociétés de semi-conducteurs et un rapport mensuel solide sur l'emploi , signe de la résilience de l'économie américaine.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont de nouveau atteint de nouveaux records lundi, prolongeant les gains de la séance précédente.

Cette résilience pourrait bientôt être mise à l'épreuve alors que la saison des résultats touche à sa fin et que les investisseurs se tournent vers les données de l'indice des prix à la consommation de mardi, qui devraient montrer une légère hausse de l'inflation en avril, le conflit au Moyen-Orient exerçant une pression à la hausse sur les prix de l'énergie.

Les chiffres des prix à la production et des ventes au détail mensuelles sont également attendus plus tard dans la semaine.

"La liste des inquiétudes est longue, mais l'économie ne cesse de donner tort aux pessimistes", a déclaré Robert Edwards, directeur des investissements chez Edwards Asset Management

"Les grandes entreprises technologiques ont retrouvé leur leadership, soutenues par des revenus et des bénéfices solides et en croissance. Ces titres sont au cœur de tous les grands thèmes séculaires."

À 10h08 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 3,54 points, soit 0,01%, à 49.605,62 points, l'indice S&P 500 .SPX gagnait 11,38 points, soit 0,15%, à 7.410,31 et l'indice Nasdaq Composite .IXIC gagnait 10,19 points, soit 0,04%, à 26.257,27.

Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le vert, l' .SPNY e de l'énergie du S&P 500 menant la hausse avec une progression de 1,5%.

L' .SPLRCM du secteur des matériaux du S&P 500 a progressé de 1,3%, suivant la hausse des cours des métaux précieux.

Une rencontre entre Trump et le président chinois Xi Jinping, prévue plus tard cette semaine, est également dans le collimateur . Les deux dirigeants devraient y discuter de l'Iran, de Taïwan, de l'intelligence artificielle et des armes nucléaires, tout en évaluant la possibilité d'une prolongation d'un accord sur les minéraux critiques .

La saison des résultats va bientôt toucher à sa fin après des performances encourageantes des entreprises, notamment dans le secteur technologique .

Parmi les grands noms qui doivent publier leurs résultats cette semaine figurent le géant des réseaux technologiques Cisco

CSCO.O et le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O , tandis que les poids lourds Nvidia

NVDA.O et Walmart WMT.O doivent publier leurs résultats plus tard dans le mois.

Lundi, Intel INTC.O a progressé de 3,5% après avoir bondi de 14% vendredi à la suite d'une annonce concernant un accord préliminaire sur la fabrication de puces avec Apple

AAPL.O , tandis que son concurrent Qualcomm QCOM.O a bondi de 8,6% pour atteindre un niveau record.

Mosaic MOS.N a reculé de 2,1% après que le fabricant d'engrais a retiré ses prévisions concernant sa production annuelle de phosphate.

Le géant des médias Fox Corp FOXA.O a progressé de 4% après avoir dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre .

Parmi les autres titres en mouvement, certaines actions de compagnies aériennes ont reculé, la hausse des prix du pétrole menaçant de réduire leurs marges. Southwest Airlines LUV.N , Delta Air Lines DAL.N , Alaska Air ALK.N et United Airlines

UAL.O ont chuté de 1,8% à 2%.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,05 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,01 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 27 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 30 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 115 nouveaux plus hauts et 91 nouveaux plus bas.

Valeurs associées

ALASKA AIR GROUP
38,860 USD NYSE -4,90%
APPLE
293,0350 USD NASDAQ -0,10%
APPLIED MATERIALS
442,9200 USD NASDAQ +1,72%
CISCO SYSTEMS
97,5200 USD NASDAQ +0,98%
DELTA AIR LINES
71,880 USD NYSE -1,98%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 612,93 Pts Index Ex 0,00%
FOX RG-A
64,1700 USD NASDAQ +1,95%
INTEL
127,2100 USD NASDAQ +1,83%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MOSAIC
21,247 USD NYSE -4,27%
NASDAQ 100 INDEX
29 272,45 Pts Index Ex +0,13%
NASDAQ Composite
26 287,72 Pts Index Ex +0,15%
NVIDIA
221,2000 USD NASDAQ +2,79%
Pétrole Brent
103,52 USD Ice Europ +0,15%
QUALCOMM
236,0800 USD NASDAQ +7,75%
S&P 500
7 414,11 Pts CBOE +0,21%
S&P 500 INDEX
7 414,11 Pts CBOE +0,21%
SOUTHWEST AIRLIN
40,100 USD NYSE -2,93%
UNITED AIRLINES
96,8750 USD NASDAQ -2,72%
WALMART
128,0700 USD NASDAQ -1,81%
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