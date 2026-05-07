MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street marque le pas alors que le secteur des semi-conducteurs recule après une série de records ; les chiffres de l'emploi au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,35 %, S&P 500 -0,30 %, Nasdaq -0,16 %

* Beth Hammack, de la Fed, a déclaré que les taux resteront inchangés "pendant un certain temps"

* Whirlpool en baisse après des ventes inférieures aux attentes au premier trimestre

* Les valeurs de la cybersécurité en hausse après la révision à la hausse des prévisions de Datadog

(Le point sur les échanges de l'après-midi) par Sruthi Shankar et Utkarsh Hathi

Les actions américaines ont légèrement reculé par rapport aux sommets historiques atteints plus tôt dans la séance de jeudi, sous la pression d'un repli des fabricants de puces électroniques après une récente remontée, tandis que les investisseurs attendaient l'évolution des pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran ainsi que les chiffres de l'emploi de vendredi.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets en début de séance, soutenus par la baisse des prix du pétrole dans un contexte d'optimisme quant à la possibilité qu'un accord entre Washington et Téhéran apaise les tensions et assouplisse l'offre mondiale de brut.

Cependant, les actions ont reculé au fil de la journée, les grands fabricants de puces pesant sur les principaux indices.

Les actions cotées aux États-Unis d'Arm Holdings

ARM.O ont chutéde10,8 %, les inquiétudes concernant la capacité de la société à s'assurer un approvisionnement suffisant pour sa nouvelle puce d'IA ayant éclipsé des prévisions de bénéfices solides.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de plus de 2 %, après avoir bondi de près de 60 % depuis le début de l'année.

"Les marchés attendent simplement des nouvelles (en provenance d'Iran) et, bien sûr, les chiffres de l'emploi qui seront publiés demain", a déclaré Phil Blancato, stratège en chef des marchés chez Osaic Wealth à New York.

"La saison des résultats a été excellente. Malgré la hausse des coûts du carburant, nous observons toujours un marché très résilient et désireux de progresser. Si nous obtenons une annonce positive concernant la guerre, il va monter encore beaucoup plus haut."

Les États-Unis et l'Iran se rapprochent d'un accord temporaire visant à mettre fin à leur guerre, ont déclaré jeudi des sources et des responsables , Téhéran examinant une proposition qui mettrait un terme aux combats mais laisserait en suspens les questions les plus litigieuses.

Les cours du pétrole LCOc1 CLc1 ont chuté de 3 %, rebondissant après avoir atteint leurs plus bas niveaux de la séance dans un marché volatil. O/R

Le secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY a mené la baisse parmi les principaux secteurs avec un recul de 2,3 %.

À 12 h 17 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 176,08 points, soit 0,35 %, à 49 734,51. Le S&P 500 .SPX a perdu 22,39 points, soit 0,30 %, à 7 343,95, et le Nasdaq Composite .IXIC a cédé 41,02 points, soit 0,16 %, à 25 797,93.

La remontée incessante des valeurs technologiques et liées à l'IA a contribué à propulser les actions américaines vers de nouveaux sommets cette année, les investisseurs se réjouissant des signes d'une forte demande en matière d'intelligence artificielle et d'une saison des résultats solides.

Les données économiques encourageantes de ces dernières semaines ont également contribué à apaiser les craintes d'un ralentissement de la croissance.

Les données ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a augmenté moins que prévu la semaine dernière, dans un contexte de faibles licenciements qui contribuent à stabiliser le marché du travail.

Après un rapport solide sur l'emploi dans le secteur privé mercredi, les investisseurs attendent les chiffres plus complets de l'emploi non agricole vendredi , avec une augmentation de 62 000 emplois en avril après un rebond de 178 000 en mars, selon un sondage Reuters auprès d'économistes.

Les traders ont continué de parier que la Réserve fédérale américaine maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année, en raison de la résilience du marché du travail et de la hausse des prix de l'énergie.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack , a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt inchangés pendant encore longtemps, alors qu'elle navigue dans un climat d'incertitude considérable.

Parmi les autres titres en vue, les actions du secteur de la cybersécurité ont bondi après que Datadog DDOG.O a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Datadog a bondi de 28 %, tandis que ses concurrents CrowdStrike

CRWD.O et Palo Alto Networks PANW.O ont progressé respectivement de 6,9 % et 6,3 %.

Whirlpool WHR.N a chuté de 12,5 % après que le fabricant d'appareils électroménagers a manqué ses estimations de ventes pour le premier trimestre et suspendu son dividende.

Les titres en baisse ont dépassé les titres en hausse dans un rapport de 1,38 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,46 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et neuf nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 115 nouveaux plus hauts et 66 nouveaux plus bas.