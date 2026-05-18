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MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street devrait ouvrir en hausse grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs et au recul des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,1 %, S&P 500 +0,22 %, Nasdaq +0,51 %

* Dominion Energy en hausse grâce à l'accord avec NextEra

* UnitedHealth recule après la cession de sa participation par Berkshire Hathaway

(Dernières nouvelles avant l'ouverture des marchés, commentaires des analystes) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les indices boursiers américains s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, grâce au rebond des valeurs phares du secteur des semi-conducteurs, tandis que la déroute du marché obligataire qui avait déclenché une vague de ventes la semaine précédente semblait s'apaiser.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR , référence mondiale des coûts d'emprunt, est tombé à 4,573%, après avoir grimpé jusqu'à 4,631% plus tôt dans la séance, son plus haut niveau depuis février 2025. US/

Les cours du pétrole LCoc1 CLc1 ont également reculé, le Brent perdant près de 2% après que des informations ont fait état d' une proposition américaine d'accorder une dérogation temporaire aux sanctions sur le pétrole iranien, apaisant quelque peu les craintes de perturbations de l'approvisionnement. O/R

“Les contrats à terme ont légèrement rebondi car des informations non confirmées indiquent que les États-Unis autoriseraient la vente d'une partie du pétrole iranien”, a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

“Les rendements sont essentiels dans tout cela, car les actions de croissance, en particulier celles des entreprises liées à l’IA, sont évaluées sur la base de bénéfices prévisionnels. Lorsque les rendements augmentent, leurs valorisations actuelles baissent. C’est vraiment la question clé pour le marché.”

La vente massive sur le marché obligataire a été alimentée par une flambée des prix du pétrole, qui a ravivé les craintes d’une inflation susceptible de maintenir les coûts d’emprunt à un niveau élevé, alors queles efforts pour mettre fin à la guerre en Iran semblaient marquer le pas.

À 8h51 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 45 points, soit 0,09%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 16 points, soit 0,22%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 148,25 points, soit 0,51%.

Wall Street avait fortement rebondi ces dernières semaines, l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, atteignant des niveaux records, l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle ayant aidé les investisseurs à faire abstraction de la menace inflationniste liée à la flambée des prix du pétrole.

Les traders tablent désormais sur une probabilité de plus de 40% que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt en janvier, selon l'outil FedWatch du CME, après les chiffres de l'inflation supérieurs aux prévisions publiés la semaine dernière .

Cependant, l'action Nvidia NVDA.O a bondi de 2,1% lors des échanges avant l'ouverture lundi. Lasociété la plus valorisée au monde doit publier ses résultats mercredi.

Les attentes sont élevées pourNvidia, dont l'action a progressé de 36% depuis son plus bas niveau de mars, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a bondi de plus de 60% cette année grâce à la forte demande de puces liées à l'IA.

Parmi les autres valeurs en hausse, Micron Technology MU.O a progressé de 4% et Intel INTC.O de 3,7%.

Walmart WMT.O , le plus grand distributeur au monde, devrait également publier ses résultats cette semaine, ce qui pourrait donner une image plus claire de la façon dont les consommateurs américains font face à la hausse des prix de l'énergie et aux pressions inflationnistes plus générales.

Parmi les autres titres en mouvement lundi, Dominion Energy D.N a bondi de 15% après que la société d'électricité NextEra Energy NEE.N a annoncé son intention d'acquérir le petit fournisseur d'énergie dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 66,8 milliards de dollars. L'action NextEra a reculé de 1,4%.

UnitedHealth Group UNH.N a reculé de 3,2% après que Berkshire Hathaway BRKa.N a déclaré avoir cédé une grande partie de ses participations dans des petites capitalisations, notamment dans l'assureur santé.

Les actions de Regeneron REGN.O ont chuté de 11,5% après que le traitement expérimental du laboratoire pharmaceutique n'ait pas atteint son objectif principal lors d'un essai de phase avancée mené chez des patients atteints d'un mélanome avancé, un type de cancer de la peau.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

BERKSHIRE HATH RG-A
724 051,210 USD NYSE 0,00%
DOMINION ENERGY
68,650 USD NYSE +11,19%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 505,01 Pts Index Ex -0,04%
INTEL
110,2400 USD NASDAQ +1,35%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MICRON TECHNOLOGY
732,0000 USD NASDAQ +1,01%
NASDAQ Composite
26 189,37 Pts Index Ex -0,14%
NEXTERA ENERGY
89,730 USD NYSE -3,89%
NVIDIA
225,3599 USD NASDAQ +0,02%
Pétrole Brent
107,62 USD Ice Europ +0,97%
REGENERON PHARMA
623,8650 USD NASDAQ -10,65%
S&P 500
7 401,11 Pts CBOE -0,10%
S&P 500 INDEX
7 401,11 Pts CBOE -0,10%
UNITEDHEALTH GRO
385,070 USD NYSE -2,22%
USA BENCHMARK 10A
4,669 Rates +1,05%
WALMART
132,2500 USD NASDAQ +0,61%
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