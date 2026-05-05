MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Wall Street bondit alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran tient bon après les inquiétudes précédentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices en hausse: Dow Jones +0,57%, S&P 500 +0,84%, Nasdaq +1,01%

* Intel bondit après l'annonce de discussions avec Apple concernant la fabrication de puces

* Archer-Daniels-Midland en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont bondi mardi , le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ayant tenu bon malgré la récente recrudescence des tensions, ce qui a permis aux investisseurs de se concentrer sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle et les résultats des entreprises.

Washington a déclaré mardi que le cessez-le-feu avec l'Iran tenait toujours , apaisant les craintes que les tentatives des deux parties d'affirmer leur contrôle sur le détroit d'Ormuz ne conduisent à une escalade des hostilités.

Ces craintes s'étant quelque peu apaisées, pour l'instant, les investisseurs ont pu se recentrer sur les fondamentaux qui sous-tendent les résultats des entreprises.

L'action du concepteur de puces AMD AMD.O a progressé de 3,2% avant la publication de ses résultats, attendue après la clôture du marché. Intel INTC.O a bondi de 12,3% après que Bloomberg News a rapporté qu'Apple < AAPL.O> avait mené des discussions exploratoires concernant le recoursaux services de fabrication de pucesde la sociétépour produire les principaux processeurs de ses appareils.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a gagné 4,2%, tandis que les valeurs technologiques du S&P 500 .SPLRCT ont progressé de 1,5%, atteignant tous deux des records historiques.

“Ce qui ressort à maintes reprises, c'est la résilience des entreprises américaines”, a déclaré Brian Levitt, stratège en chef des marchés mondiaux chez Invesco.

“Il est raisonnable de s’attendre à ce que le paysage géopolitique reste agité. (Mais) les entreprises sous-jacentes qui composent le marché seront toujours en mesure de générer de la croissance.”

À 12 h 25 (heure de l'Est) , l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 277,80 points, soit 0,57%, à 49.219,70, le S&P 500 .SPX a gagné 60,35 points, soit 0,84%, à 7.260,83, et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 252,42 points, soit 1,01%, à 25.320,22.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 3,5%, mais s'échangeaient toujours au-dessus de 110 dollars le baril.

Dix des onze principaux secteurs du S&P étaient dans le vert.

LES RISQUES LIÉS À LA HAUSSE DES PRIX DU PÉTROLE PERSISTENT

En tant qu'exportateur net d'énergie, les États-Unis ont jusqu'à présent mieux résisté que plusieurs autres économies. Mais certains investisseurs estiment que cela ne justifie pas un optimisme sans limite, avertissant que les marchés pourraient ne pas intégrer pleinement le risque.

“Même les actions américaines ne seront pas épargnées” si le détroit d'Ormuz ne s'ouvre pas, ont déclaré dans une note les analystes du BlackRock Investment Institute, dirigés par Wei Li, stratège en chef des investissements mondiaux.

La Réserve fédérale semblait également peu encline à apporter un soulagement à court terme après que les donnéespubliées mardi ont montré que les offres d'emploi aux États-Unis étaient tombées à 6.866 millions en mars, soit légèrement au-dessus de l'estimation de 6.835 millions. Cela a renforcé l'idée que la résilience du marché du travail pourrait donner à labanque centrale la marge de manœuvre nécessaire pour maintenir les taux d'intérêt à un niveau élevé plus longtemps.

L'indice des directeurs d'achat dans le secteur non manufacturier de l'Institute for Supply Management pour avril s'est établi à 53,6, manquant de peu l'estimation de 53,7, selon les économistes interrogés par Reuters.

Par ailleurs, le négociant en céréalesArcher-Daniels-Midland

ADM.N a progressé de 5,6% après avoir annoncé des prévisions de bénéfices pour le premier trimestre supérieures aux attentes < >, grâce à des marges plus élevées.

DuPont DD.N a gagné 8,5% après que le fabricant de matériaux industriels a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

L'action Pinterest PINS.N a bondi de 9,2% après que la plateforme de partage d'images a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations des analystes.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 2,69 pour 1à la Bourse de New York et de 1,69 pour 1au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 42 nouveauxplus hauts sur 52 semaineset 21 nouveauxplus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 134 nouveauxplus hautset 68 nouveauxplus bas.