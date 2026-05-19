MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines reculent en raison de la poursuite de la chute du secteur des semi-conducteurs et des craintes liées à l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,2%, S&P 500 -0,4%, Nasdaq -0,6%

* Akamai Technologies en baisse après l'annonce d'une émission d'obligations senior

* Les valeurs du secteur logiciel figurent parmi les plus performantes avant l'ouverture

(Mise à jour des cours) par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont reculé mardi, plombés par la chute des valeurs du secteur des semi-conducteurs et les inquiétudes persistantes liées à l'inflation, malgré une accalmie dans la vague de ventes de bons du Trésor et un recul des cours du pétrole.

Nvidia NVDA.O a perdu 0,8% en pré-ouverture et s'apprêtait à reculer pour la troisième journée consécutive, les investisseurs se détournant des valeurs des semi-conducteurs, dont les valorisations élevées ont contribué à propulser les actions américaines à des niveaux records cette année.

Les entreprises spécialisées dans les puces mémoire et le stockage de données ont été touchées après avoir connu une forte hausse ces dernières semaines. Micron Technology MU.O a reculé de 1,7%, Seagate Technology STX.O a chuté de 2,9%, tandis que Western Digital WDC.O a perdu 3%.

La reprise de Wall Street a été interrompue vendredi, la déroute des marchés obligataires mondiaux ayant fait craindre que les grandes banques centrales n'adoptent une politique monétaire plus restrictive , le conflit au Moyen-Orient faisantgrimper les prix du pétrole et faisant planer la menace d'une inflation élevée.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé d'environ 1%, mais se maintenaient tout de même au-dessus de 110 dollars après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi sur les réseaux sociaux qu'il avait suspendu une frappe militaire prévue contre l'Iran, initialement prévue pour mardi, pendant que les négociations se poursuivaient. O/R

Dans le même temps, le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a reculé à 4,609% après avoir atteint lundi son plus haut niveau depuis février 2025. US/

« Le sentiment de risque est mitigé ce mardi, alors que les investisseurs évaluent les coûts de la guerre au Moyen-Orient », a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

« Il règne un sentiment de frustration face à l'absence de déblocage dans l'impasse entre les États-Unis et l'Iran et à l'absence de voie claire vers un accord pour mettre fin à la guerre. »

À 7 h 23 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 perdaient 101 points, soit 0,2%, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 reculaient de 27,75 points, soit 0,37%, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 s'enfonçaient de 184 points, soit 0,63%.

Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a mené les baisses à Wall Street lundi, la hausse des rendements ayant pesé sur les valeurs technologiques et autres titres de croissance. La hausse des rendements tend à peser sur ces entreprises, car leurs valorisations reposent fortement sur leurs bénéfices futurs potentiels .

Mardi, le titre de la société de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O a chuté de 3,8% après l'annonce d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de 2,6 milliards de dollars.

Dans le même temps, les actions des sociétés de logiciels figuraient parmi les plus performantes, prolongeant la dynamique observée lors des dernières séances.

Workday WDAY.O a progressé de 3,3%, Atlassian TEAM.O a gagné 3,9%, Intuit INTU.O a avancé de 2,1%, tandis que Zscaler

ZS.O et ServiceNow NOW.N ont respectivement gagné 5,6% et 2,1%.

Mercredi, les investisseurs se concentreront sur la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine afin d'y trouver des indices sur le soutien dont bénéficiait, parmi les décideurs politiques, le passage d'une orientation accommodante à une position neutre.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés tablent sur une probabilité d'environ 40% que la banque centrale relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en janvier.

Les résultats des entreprises constituent un autre test crucial pour les marchés. Nvidia, la société la plus valorisée au monde, doit publier ses résultats mercredi, les investisseurs cherchant des preuves que la demande tirée par l'IA peut justifier les valorisations élevées dans l'ensemble du secteur des semi-conducteurs.

Walmart WMT.O , le plus grand distributeur mondial, publiera également ses résultats cette semaine, et ceux-ci pourraient offrir une vision plus claire de la situation des consommateurs américains dans un contexte de pressions inflationnistes généralisées.