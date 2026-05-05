MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur les actions américaines progressent alors que le prix du pétrole recule ; les tensions au Moyen-Orient persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme en hausse: Dow Jones +0,35 %, S&P 500 +0,4 %, Nasdaq +0,62 %

* Intel en hausse après des discussions avec Apple concernant la fabrication de puces

* Archer-Daniels-Midland en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

(Mise à jour des cours) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont progressé mardi , laissant entrevoir un rebond des actions alors que les cours du pétrole reculaient, même si la recrudescence des tensions menaçait de bouleverser la fragile trêve au Moyen-Orient après les échanges de tirs entre les États-Unis et l'Iran dans le golfe .

Les marchés sont tiraillés dans des directions opposées par le conflit et l'évolution rapide de la situation sur le terrain. Alors que certains investisseurs estiment que les scénarios les plus pessimistes ne sont pas encore pleinement pris en compte, d'autres soutiennent qu'il faut rester concentré sur les fondamentaux économiques sous-jacents et les bons résultats.

Les mouvements ont donc été volatils, les actions étant vulnérables à des revirements soudains à mesure que de nouvelles informations, souvent contradictoires, font la une.

À 6 h 35 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 gagnaient 172 points, soit 0,35 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 29 points, soit 0,4 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 173,5 points, soit 0,62 %.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de1,56 %, mais s'échangeaient toujours au-dessus de 110 dollars le baril.

“Les résultats des entreprises américaines sont en pleine forme. Le contexte général des résultats semble également sain”, ont déclaré dans une note les analystes du BlackRock Investment Institute, dirigés par Wei Li, stratège en chef des investissements mondiaux.

Ils ont toutefois averti que “même les actions américaines ne seront pas épargnées” si la route maritime cruciale pour le transport du pétrole via le détroit d'Ormuz ne s'ouvre pas.

En tant qu'exportateur net d'énergie, les États-Unis ont mieux résisté que les économies dépendantes des importations, l'indice de référence S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite

.IXIC ayant atteint des niveaux records ces derniers jours.

Par ailleurs, le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland ADM.N a progressé de 1,2 % en pré-ouverture après avoir annoncé un bénéfice pour le premier trimestre < > supérieur aux attentes, grâce à des marges plus élevées.

DuPont DD.N a gagné 3,4 % après que le fabricant de matériaux industriels a relevé ses prévisions de bénéfices annuels.

L'action de Pinterest PINS.N a bondi de 17 % après que la plateforme de partage d'images a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations des analystes.

Intel INTC.O a progressé de 4,1 % après que Bloomberg News a rapporté qu'Apple AAPL.O avait mené des discussions exploratoires concernant le recours à Intel INTC.O et Samsung Electronics 005930.KS pour produire les processeurs principaux de ses appareils.

Les investisseurs attendent désormais la publication du dernier rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) du ministère américain du Travail, prévue à 10 h (heure de l'Est).