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Ferrari: Ebitda en hausse de 4% au 1er trimestre, prévisions 2026 inchangées
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 14:10

Le logo Ferrari

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‌Le constructeur italien de voitures ​sportives de luxe Ferrari a fait état mardi d'une hausse ​de 4% de son Ebitda au ​premier trimestre, portée ⁠par une demande accrue de ‌personnalisations et par les ventes de modèles haut ​de ‌gamme tels que la supercar ⁠F80.

Le groupe a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations ⁠et ‌amortissements (Ebitda) de 722 millions d'euros ⁠pour la période janvier-mars, ‌légèrement au-dessus des ⁠attentes des analystes, qui tablaient ⁠sur 705 ‌millions d'euros, selon un consensus ​Reuters.

À la ‌Bourse de Milan, le titre Ferrari a reculé ​de 0,8% à 11h10 GMT après la ⁠publication de ses résultats trimestriels, le groupe confirmant par ailleurs ses prévisions 2026.

(Giulio Piovaccari, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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