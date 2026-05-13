MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS-Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq progressent dans l'attente de données clés et de la visite de Trump en Chine

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,3 %, le S&P 500 progresse de 0,23 % et le Nasdaq de 0,82 %

Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mercredi, se remettant des pertes de la séance précédente, alors que les investisseurs attendaient des chiffres économiques cruciaux et la visite du président américain Donald Trump en Chine, même si l'espoir d'un accord de paix durable avec l'Iran s'estompait.

Les négociations entre les deux parties sont dans l'impasse. Avant le sommet à enjeux élevés de Pékin, M. Trump a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que l’ e demande au président chinois Xi Jinping de l’aider à résoudre le conflit avec Téhéran.

Il a également déclaré qu’il ferait pression sur Xi pour qu’il « ouvre l’ » de la Chine aux entreprises américaines et a ajouté le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, à la délégation de chefs d’entreprise qui l’accompagne. Les deux plus grandes économies mondiales envisagent également de prolonger une trêve concernant les restrictions chinoises à l’exportation de terres rares.

Dans le même temps, les cours du pétrole ont baissé ce jour-là, mettant fin à une remontée de trois séances et apportant un certain soulagement aux marchés. O/R

Les investisseurs restent craintifs quant au fait qu’un conflit prolongé pourrait maintenir les prix de l’énergie à un niveau élevé, ce qui aggraverait les pressions inflationnistes et brouillerait les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Les marchés se préparent également à une banque centrale potentiellement plus restrictive sous la direction de Kevin Warsh, dont la nomination au conseil d'administration a été confirmée mardi par le Sénat et qui pourrait être approuvé à la présidence dès mercredi. Le mandat de Jerome Powell prend fin vendredi.

À 5 h 35 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 149 points, soit 0,3 %, les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 progressaient de 16,75 points, soit 0,23 %, et les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 gagnaient 239,75 points, soit 0,82 %.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC ont reculé par rapport à leurs plus hauts historiques atteints mardi, après que l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis a enregistré en avril sa plus forte hausse en trois ans.

Les marchés ont largement écarté la possibilité d'une baisse des taux de la Fed cette année, tandis que la probabilité d'une hausse d'au moins 25 points de base lors de la réunion de décembre a grimpé à plus de 28 %, contre moins de 22 % en début de semaine, selon l'outil FedWatch de CME.

Les données sur les prix à la production seront publiées à 8h30 (heure de l'Est) et les investisseurs seront à l'affût de signes indiquant une montée des pressions sur les coûts des intrants.

Les chiffres des ventes au détail, qui seront publiés plus tard dans la semaine, seront également scrutés à la loupe pour déterminer si la hausse des coûts de l'essence et de l'énergie commence à peser sur d'autres postes de dépenses des consommateurs.

La vague de ventes de titres du secteur des semi-conducteurs qui avait pesé sur les marchés lors de la séance précédente semblait s'être stabilisée mercredi, les fabricants de puces mémoire menant la reprise.

Micron Technology MU.O a bondi de 6,2 %, Western Digital

WDC.O a progressé de 3,1 %, Seagate STX.O a gagné 2,8 % et SanDisk SNDK.O a grimpé de 5,3 % dans les échanges avant l'ouverture.